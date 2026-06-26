Los argentinos compraron USD 37.800 millones desde la salida del cepo

El informe del organismo monetario también mostró movimientos relevantes en el mercado oficial. Durante mayo, el Banco Central compró USD 2.601 millones en el mercado de cambios, mientras que el Tesoro Nacional adquirió otros USD 150 millones.

En sentido contrario, los clientes vendieron USD 2.232 millones y las entidades financieras desprendieron USD 453 millones. A esto se sumaron pagos netos realizados por el Banco Central a través del Sistema de Pagos de Moneda Local por USD 66 millones.

Dentro del sector privado, el “Sector Privado No Financiero” resultó vendedor neto de moneda extranjera por USD 2.436 millones. Allí tuvieron un rol central las empresas vinculadas al agro, especialmente el sector de “Oleaginosas y Cereales”, que liquidó USD 2.951 millones, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de divisas.

También aportó dólares el sector real de la economía, excluyendo al complejo agroexportador, con ventas netas por USD 2.103 millones.

Comercio de bienes

El balance cambiario de mayo arrojó además un resultado positivo en la cuenta corriente cambiaria, con un superávit de USD 1.877 millones. Ese resultado estuvo impulsado principalmente por los ingresos vinculados al comercio de bienes, que alcanzaron USD 4.322 millones, el mayor registro histórico sin contar períodos con programas especiales de incentivo exportador.

Ese saldo favorable fue parcialmente compensado por los pagos de ingresos primarios, que registraron una salida de USD 1.642 millones, los servicios por USD 802 millones y otros movimientos menores.

En paralelo, la cuenta financiera cambiaria mostró un superávit de USD 1.763 millones durante mayo. El resultado se explicó por los ingresos del Gobierno Nacional y el Banco Central, por USD 1.643 millones, y del sector financiero, por USD 979 millones. En contraste, el sector privado no financiero tuvo egresos netos por USD 829 millones.

Las reservas

Uno de los datos destacados del período fue la evolución de las reservas internacionales. Las reservas del Banco Central aumentaron USD 3.678 millones durante mayo y finalizaron el mes en USD 48.193 millones.

El incremento estuvo explicado principalmente por las compras del BCRA en el mercado cambiario, el desembolso de capital del Fondo Monetario Internacional por USD 1.043 millones, nuevas emisiones del Gobierno en el mercado local por USD 1.040 millones y el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central.

Ese crecimiento fue parcialmente reducido por pagos de intereses y cargos al FMI por USD 808 millones, cancelaciones de capital e intereses con otros organismos internacionales por USD 953 millones y operaciones vinculadas al Sistema de Pagos de Moneda Local.

Con el cepo eliminado para los individuos, el mercado cambiario atraviesa una nueva etapa en la que conviven una fuerte demanda de dólares por parte de los ahorristas, un aumento de las reservas oficiales y un mayor flujo de divisas provenientes del comercio exterior.