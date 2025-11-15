Antonio Las Heras fue distinguido por la Sociedad Argentina de Escritores

En la oportunidad, el vicepresidente de SADE, Ernesto Fernández Nuñez destacó que la entidad se aproxime al siglo de existencia y que, además, haya un miembro que contabilice 50 años ininterrumpidos como socio y con numerosos libros y artículos publicados en la Argentina, toda América, España e, inclusive, India. Al socio que se refería era Las Heras, a quien Fernández Nuñez que conoció cuando ambos eran profesores en la Universidad Argentina John F. Kennedy.

Por su parte, el actual presidente de SADE, Alejandro Vaccaro se refirió a la polifacética actividad de Las Heras quien tanto ejerce el periodismo, como la transmisión del legado del sabio suizo Carl Gustav Jung y la investigación parapsicológica. Además, detalló es biógrafo del Gral. Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, de Manuel Belgrano, Pancho Sierra y la Madre María y -dijo- escribe poemas, cuentos breves de ciencia ficción y ensayos sobre OVNIS, Masonería, esoterismo y desarrollo del poder mental.

IMG_7285

Recordó Vaccaro que Antonio Las Heras tiene ya más de 80 libros publicados, que varios de ellos fueron best seller, y que fueron editados en la Argentina, México, EE.UU., España, Polonia y Rumania.

Entre el numeroso público que colmó el auditorio de SADE, se encontraban presentes Vicente Batista –que acaba de ganar el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, quien manifestó ser gran amigo de Las Heras –, Ana Elisa Medina, Fernando Sánchez Zinny –miembro de la Academia Argentina de Letras–, Juano Villafañe –director del Centro Cultural de la Cooperación –, Jorge Fernández Gentile, Gabriel Russo, Edgardo Miller, Daniel Ripoll –el mítico fundador y director de la revista “Pelo” que hiciera furor en tiempos del hipismo –, Jorge Giorno –ex presidente de SADE–, el presidente del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Alberto Gelly Cantilo, el presidente del Centro Chileno Bernardo O`higgins Eduardo Monte Jopia, el experto en I Ching y dramaturgo Gustavo Rocco, Oscar Tabernisse –integrante de ARGENTORES, Asociación General de Autores de la Argentina, de la cual Las Heras también es miembro activo–, Carlos Parodi y muchos otros.

M Tapa Masoneria en la Argentina (1) (2).jpg

Antonio Las Heras agradeció emocionado la distinción –que le fue otorgada por Alejandro Vaccaro– mientras señalaba el honor que sentía por ser el socio más antiguo de SADE aún teniendo en cuenta las 84 filiales que la entidad tiene en toda la Argentina. E hizo una sucinta reseña de cómo fue que, teniendo sólo 23 años de edad, ya contaba con tres libros publicados y uno convertido en best seller que se tituló “Informe Sobre los Visitantes Extraterrestres y sus Naves Voladoras” que tuviera – inclusive – ediciones hechas en México.

Los más recientes libros de Antonio Las Heras son: “Atrévete a vivir en plenitud”, “Qué hay detrás de los OVNIS”, “Masonería en la Argentina: Enigma, secreto y política” y “Juan Domingo Perón. Maestro Masón”.