Ofensiva en Venezuela: el Senado de Estados Unidos busca ponerle un freno a Donald Trump

Con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado avanzó en una resolución de poderes de guerra, días después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas en una redada nocturna, tras lo cual fueron llevados por la fuerza a Nueva York para enfrentar una serie de cargos judiciales por narcotráfico.

Cinco republicanos se unieron a todos los demócratas en apoyo de la medida: Todd Young de Indiana; Lisa Murkowski, de Alaska; Susan Collins, de Maine; Rand Paul, de Kentucky; y Josh Hawley, de Missouri, reportó la cadena CBS News.

Ahora se espera que la próxima semana se celebre otra votación de procedimiento y debate sobre la resolución.

Tras la votación, Trump criticó duramente al grupo de senadores republicanos que se manifestaron a favor de la iniciativa que limitaría la futura acción militar estadounidense en Venezuela sin la aprobación del Congreso, e instó a los votantes a “NUNCA” reelegirlos.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a Estados Unidos de América”, declaró Trump en una publicación en Truth Social.

También denunció la Ley de Poderes de Guerra, calificándola de “inconstitucional y violando totalmente el Artículo II de la Constitución”, y señaló que “la próxima semana se llevará a cabo una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema”, indicó la cadena CNN.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, presentó su última resolución a principios de diciembre, después de la revelación de que Estados Unidos mató a dos personas que sobrevivieron a la explosión inicial de un ataque del 2 de septiembre en el Mar Caribe.

La medida de Kaine requeriría “la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

Los ataques a los barcos venezolanos así como la captura y deportación de Maduro a Estados Unidos alarmaron a expertos legales y legisladores, algunos de los cuales acusan a la administración Trump de cometer crímenes de guerra, mentir sobre sus intenciones de cambio de régimen y llevar a Estados Unidos a una guerra sin autorización del Congreso.

“Creo que bombardear una capital y derrocar al jefe de Estado es, por definición, una guerra”, dijo el martes Paul, el único copatrocinador republicano de la resolución.

Trump, sobre el Gobierno de Díaz-Canel: "Cuba pende de un hilo"

Donald Trump dijo que el Gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel "pende de un hilo" y "está en serios problemas", después de que la semana pasada lanzara un ataque contra Venezuela --cercano aliado de Cuba-- que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años, y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia", ha expresado en declaraciones al programa de Hugh Hewitt, quien le ha preguntado si cabe la posibilidad de que caiga Díaz-Canel.

Sobre si es momento de ejercer mayor presión a La Habana, el presidente estadounidense ha respondido que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar". También ha considerado que la isla depende de los recursos venezolanos, que desde la captura de Maduro quiere que se concentren en las empresas estadounidenses.