Ofensiva en Venezuela: el Senado de Estados Unidos busca ponerle un freno a Donald Trump

Con el voto de los demócratas y cinco republicanos, avanzó en una resolución que limita sus poderes de guerra. El presidente norteamericano reaccionó con dureza y, además, dijo que el gobierno cubano "pende de un hilo".
El Senado de Estados Unidos dio este jueves un paso importante en una iniciativa para limitar la capacidad del presidente Donald Trump en su ofensiva sobre Venezuela, para lo cual cinco republicanos se unieron a los demócratas.
Con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado avanzó en una resolución de poderes de guerra, días después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas en una redada nocturna, tras lo cual fueron llevados por la fuerza a Nueva York para enfrentar una serie de cargos judiciales por narcotráfico.
Cinco republicanos se unieron a todos los demócratas en apoyo de la medida: Todd Young de Indiana; Lisa Murkowski, de Alaska; Susan Collins, de Maine; Rand Paul, de Kentucky; y Josh Hawley, de Missouri, reportó la cadena CBS News.
Ahora se espera que la próxima semana se celebre otra votación de procedimiento y debate sobre la resolución.
Tras la votación, Trump criticó duramente al grupo de senadores republicanos que se manifestaron a favor de la iniciativa que limitaría la futura acción militar estadounidense en Venezuela sin la aprobación del Congreso, e instó a los votantes a “NUNCA” reelegirlos.
“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a Estados Unidos de América”, declaró Trump en una publicación en Truth Social.
También denunció la Ley de Poderes de Guerra, calificándola de “inconstitucional y violando totalmente el Artículo II de la Constitución”, y señaló que “la próxima semana se llevará a cabo una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema”, indicó la cadena CNN.
El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, presentó su última resolución a principios de diciembre, después de la revelación de que Estados Unidos mató a dos personas que sobrevivieron a la explosión inicial de un ataque del 2 de septiembre en el Mar Caribe.
La medida de Kaine requeriría “la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.
Los ataques a los barcos venezolanos así como la captura y deportación de Maduro a Estados Unidos alarmaron a expertos legales y legisladores, algunos de los cuales acusan a la administración Trump de cometer crímenes de guerra, mentir sobre sus intenciones de cambio de régimen y llevar a Estados Unidos a una guerra sin autorización del Congreso.
“Creo que bombardear una capital y derrocar al jefe de Estado es, por definición, una guerra”, dijo el martes Paul, el único copatrocinador republicano de la resolución.
Donald Trump dijo que el Gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel "pende de un hilo" y "está en serios problemas", después de que la semana pasada lanzara un ataque contra Venezuela --cercano aliado de Cuba-- que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años, y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia", ha expresado en declaraciones al programa de Hugh Hewitt, quien le ha preguntado si cabe la posibilidad de que caiga Díaz-Canel.
Sobre si es momento de ejercer mayor presión a La Habana, el presidente estadounidense ha respondido que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar". También ha considerado que la isla depende de los recursos venezolanos, que desde la captura de Maduro quiere que se concentren en las empresas estadounidenses.
