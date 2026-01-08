Cumbre de la derecha: Javier Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

La reunión se desarrolló en el despacho presidencial del primer piso del Palacio de Gobierno y contó con la participación del canciller Pablo Quirno. Según trascendió, uno de los temas abordados fue la situación en Venezuela, en el contexto posterior a la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, un escenario sobre el que Díaz Ayuso viene manifestándose con fuertes críticas al régimen bolivariano.

La dirigente del Partido Popular había solicitado la audiencia en el marco de un viaje de carácter privado por la región. Días atrás se la vio en Uruguay, donde vacacionó junto a su pareja, Alberto González Amador, en Punta del Este. Su paso por Buenos Aires incluyó este encuentro con Milei, con quien mantiene una relación política fluida y sostenida desde antes de que el libertario asumiera la presidencia.

Díaz Ayuso ingresó a Casa Rosada a las 9.55, recorrió el Salón de los Bustos y se dirigió al despacho presidencial. Cerca de las 11.30 abandonó el edificio sin contacto con los medios. El encuentro marcó la primera reunión entre ambos en territorio argentino, ya que las tres anteriores se habían concretado en Madrid.

La sintonía entre Milei y la presidenta madrileña contrasta con el vínculo distante y tenso que el jefe de Estado argentino mantiene con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Desde el inicio de su mandato, Milei tuvo un contacto institucional mínimo con el líder socialista, luego de una escalada de acusaciones cruzadas a partir de declaraciones del mandatario argentino sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

En junio de 2024, Milei y Díaz Ayuso se reunieron por primera vez en Madrid, ocasión en la que la dirigente española condecoró al presidente argentino con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Tras la ceremonia, ambos saludaron desde el balcón de la sede del gobierno regional a simpatizantes reunidos en la Puerta del Sol. Un año más tarde volvieron a encontrarse en la capital española, en la antesala de la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum.

Quién es Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso es una de las figuras más relevantes y polémicas de la derecha española. Nacida en Madrid en octubre de 1978, tiene 47 años, es licenciada en Periodismo y pertenece al Partido Popular. Antes de dedicarse de lleno a la política, trabajó como periodista deportiva y tuvo experiencias laborales en Irlanda y Ecuador.

Su ascenso político fue rápido y estuvo marcado por un estilo confrontativo y una fuerte oposición a las políticas del actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En 2021 rompió la coalición que mantenía con el partido Ciudadanos y convocó a elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, con una estrategia centrada en su rechazo a las restricciones impulsadas por el gobierno central durante la pandemia.

Bajo el lema de “todo abierto”, Díaz Ayuso construyó un discurso que presentó a Madrid como la “capital de la libertad”, una narrativa que le permitió consolidar su liderazgo y ampliar su base electoral. Aunque en las elecciones regionales de 2019 había quedado por detrás del socialismo, logró retener el gobierno madrileño mediante una alianza de signo conservador, consolidándose desde entonces como una de las dirigentes más influyentes del Partido Popular y del arco político de la derecha europea.