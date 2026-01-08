Espectáculos |

Un histórico exfutbolista increpó a Pampita en Punta del Este

Pampita volvió a estar envuelta en una polémica luego de ser increpada por un exfutbolista en la zona exclusiva de José Ignacio, en Punta del Este.

Carolina “Pampita” Ardohain pasó sus vacaciones con sus hijos y su novio en Punta del Este. Una situación inesperada alteró la calma de la exclusiva zona de José Ignacio y generó un nuevo escándalo que tuvo con la modelo como protagonista.

La modelo tuvo un cruce con uno de sus vecinos más famosos, un histórico exfutbolista argentino, por estar festejando con petardos en su casa, algo que está prohibido por ley en Uruguay.

Esta situación generó malestar en Sergio "Kun" Agüero, que también esta vacacionando en esa exclusiva zona junto a su familia y amigos. El ruido constante enfureció a los que acompañaban al Kun y el exfutbolista fue a pedirle a la modelo que cesen con la pirotecnia.

Según información de Pepe Ochoa, periodista de espectáculos, Pampita no habría hecho caso al reclamo y continuó con los ruidos.

Posteriormente, Martín Pepa, el novio de la modelo, se acercó a la casa del Kun Agüero para calmar las aguas, con un pan dulce y un champagne.

