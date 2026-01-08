Un histórico exfutbolista increpó a Pampita en Punta del Este

La modelo tuvo un cruce con uno de sus vecinos más famosos, un histórico exfutbolista argentino, por estar festejando con petardos en su casa, algo que está prohibido por ley en Uruguay.

Esta situación generó malestar en Sergio "Kun" Agüero, que también esta vacacionando en esa exclusiva zona junto a su familia y amigos. El ruido constante enfureció a los que acompañaban al Kun y el exfutbolista fue a pedirle a la modelo que cesen con la pirotecnia.

Según información de Pepe Ochoa, periodista de espectáculos, Pampita no habría hecho caso al reclamo y continuó con los ruidos.

Posteriormente, Martín Pepa, el novio de la modelo, se acercó a la casa del Kun Agüero para calmar las aguas, con un pan dulce y un champagne.