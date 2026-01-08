Informe de FOPEA relevó todas las publicaciones ofensivas de Milei desde que asumió

El informe, titulado “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits de Milei", fue realizado por el Data Journalism Visualization Bootcamp de FOPEA. Allí plantea que Milei "marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de ofensas hacia quien piensa diferente".

De esta forma, el mandatario solo cumplió de manera parcial su promesa, realizada en agosto de 2025, de abandonar la agresividad mediática que lo caracteriza.

El informe destaca que "su llegada a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de ofensas hacia quien piensa diferente".

En el periodo de tiempo investigado por FOPEA, el presidente realizó 113.649 posteos en X (3.412 propios y 110.237 reposteos), de los cuales 16.806 tenían insultos que pueden dividirse en cinco categorías: despectivo, estigmatizante, animalización, repulsivo y sexual.

En ese contexto, el estudio identificó tres patrones del lenguaje “que en escenarios políticos anteriores no habían sido definidos como una tendencia constante y sobre los cuales discurren los insultos”:

-La animalización del lenguaje, al usar como insulto palabras como “mandril”, “domado”, “burro”, “rata”, “cerdos”, “gorilas”, “parásitos” y “plaga”.

-La sexualización del lenguaje, al aplicar términos como “vaselina”, “envaselinados” y “culo”.

-Lo repulsivo aplicado al lenguaje, al usar palabras como “basura”, “maloliente”, “inmundicia” y “putrefacto”.

Asimismo, estos son los 10 insultos que más usa el presidente, por orden de importancia: “kuka” (palabra insultante contra el kirchnerismo) con 2.286 menciones; “casta”, 1.815 menciones; “delincuente”, 1.023 menciones; “mandril”, 904 menciones; “corrupto”, 654 menciones; “ensobrado”, dirigido principalmente contra periodistas en 644 menciones; “violento”, 540 menciones; “degenerado”, 507 menciones; “mentiroso”, 502 menciones, y “terrorista”, 495 menciones.

La lista de periodistas y referentes de opinión cuestionados por Milei incluye a las siguientes figuras de la televisión, la radio y los medios gráficos: Alejandro Alfie, Baby Etchecopar, Carlos Pagni, Delfina Celichini, Diego Cabot, Diego Leuco, Diego Sehinkman, Eduardo Anguita, Ernesto Tenembaum, Facundo Pastor, Florencia Donovan, Galia Moldavsky, Hugo Alconada Mon, Ignacio Ortelli, Iván Ruiz, Iván Schargrodsky, Ivy Cángaro, Jairo Straccia, Jesica Bossi, Jonathan Heguier, Jorge Asís, Jorge Fernández Díaz, Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata, Jorge Rial, Juan Bracco, Julia Mengolini, Luciana Geuna, Luciana Peker, Luciana Rubinska, Luis Novaresio, Marcelo Bonelli, Marcelo Longobardi, María Laura Santillán, María O'Donnell, Mónica Gutiérrez, Natasha Niebieskikwiat, Pablo Duggan, Roberto Navarro, Romina Manguel, Silvia Mercado, Tamara Pettinato, Úrsula Vargues y Víctor Hugo Morales.

Con respecto a los medios de comunicación cuestionados por el presidente, aparecen los siguientes: Ámbito Financiero, BAE Negocios, C5N, Clarín, Crónica, Diario Popular, El Cronista, El Destape, La Nación, La Política Online, Olé, Página/12, PERFIL y Revista Noticias, entre otros.

Fopea indicó que partir de estos hallazgos hubo una consulta formal al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y al vocero presidencial, Javier Lanari, pero ninguno de los dos hizo comentarios.