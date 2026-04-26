Curso sobre Ricardo Güiraldes en la Feria del Libro

Además, el disertante realizará un análisis del “Don Segundo Sombra” señalando como toda la obra transcurre entre personajes que encarnan arquetipos –que fueron enunciados por Carl Gustav Jung– como el Arquetipo del Héroe y el del Anciano Sabio. Finalizará con una comparación entre esa obra y el “Martín Fierro”, de José Hernández.

El curso tendrá lugar los días 27 y 28 de abril, de 14.30 a 15.30 horas en la Sala Adolfo Bioy Casares, de la Feria del Libro, en el predio del barrio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina.

El ingreso para participar en este curso es libre a docentes, estudiantes, jubilados, poseedores de Pase Cultural, miembros de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y de la Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina (SEA), sin necesidad de inscribirse previamente y con sola presentación de la correspondiente credencial. Demás interesados deben adquirir su entrada a la Feria en las boleterías del lugar.