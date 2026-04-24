Política |

La Justicia desestimó la causa por el viaje de la esposa de Adorni

Javier Milei también se hizo eco de la noticia: expresó en X que “esto se empieza a poner lindo”.

El juez federal Daniel Rafecas determinó este viernes, archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos al hacer participara a su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos.

La decisión del magistrado se sustenta en la “ausencia de delito”, que fuera impulsada el jueves por la fiscal Alejandra Mangano. La denuncia apuntó a presunto uso indebido de recursos públicos, precisamente por el traslado de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a comienzos de marzo.

Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.

ADEMÁS: El Gobierno premió al juez que avaló la reforma laboral

Luego de que se conociera el fallo a través de voceros judiciales, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró en redes sociales el archivo de la causa que investigaba el viaje de su esposa en el avión presidencial.

“El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2047715998703227058&partner=&hide_thread=false

También el presidente Javier Milei se refirió al respecto al afirmar “esto empieza aponerse lindo”.

El mandatario adelantó el jueves, que el próximo miércoles está presente en la Cámara de Diputados, cuando Adorni tenga que hacer la presentación mensual de la gestión del Estado nacional.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados