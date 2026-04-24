La Justicia desestimó la causa por el viaje de la esposa de Adorni

Luego de que se conociera el fallo a través de voceros judiciales, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró en redes sociales el archivo de la causa que investigaba el viaje de su esposa en el avión presidencial.

“El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

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Será Justicia.



Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr — Manuel Adorni (@madorni) April 24, 2026

También el presidente Javier Milei se refirió al respecto al afirmar “esto empieza aponerse lindo”.

El mandatario adelantó el jueves, que el próximo miércoles está presente en la Cámara de Diputados, cuando Adorni tenga que hacer la presentación mensual de la gestión del Estado nacional.