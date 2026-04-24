Argentina va por el bicampeonato mundial: qué países lograron la hazaña

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Cuatro años después, en la previa de la Segunda Guerra Mundial, Italia, ya sin los argentinos, consiguió el bicampeonato en Francia después de superar 2 a 1 en tiempo extra a Noruega (octavos), 3 a 1 al propio país galo localista (cuartos), 2 a 1 a Brasil (semifinales) y 4 a 2 a Hungría (final). Giuseppe Meazza fue el capitán y la figura de Italia en este segundo Mundial, mientras que Silvio Piola fue el máximo goleador del equipo.

El histórico equipo comandado por Victorio Pozzo, que fue el primero en conseguir el bicampeonato mundial, sentó las bases de la identidad futbolística del país. El entrenador revolucionó el fútbol con la formación 2-3-2-3, reemplazando el 2-3-5 habitual de la época. De esta manera, el equipo logró un mayor equilibrio de defensa-ataque, logrando recibir muy pocos goles en los certámenes.

Brasil: el bicampeonato con la revolución de Pelé y un escritoriazo

La historia dorada de Brasil en las Copas del Mundo, que lo tiene como máximo ganador con cinco estrellas y lo transformó en portador de una las camisetas más pesadas, comenzó con los títulos de 1958 y 1962 con la revolución de Pelé. Un jovencito que se transformaría en leyenda del fútbol.

Pelé, que tenía solamente 17 años de edad, fue la gran figura de Brasil para conseguir el Mundial 1958. Tras perderse los primeros partidos por una lesión en su rodilla derecha por la que casi no puede viajar a Suecia, el Rey marcó seis goles en instancias importantes: un gol para ganarle 1 a 0 a Gales en cuartos de final, un triplete en el 5 a 2 a la Francia de Just Fontaine en semifinales y dos en la final contra el local Suecia, donde se impusieron por el mismo resultado.

En un equipo brillante con otras figuras como Garrincha y Vavá, Pelé fue el máximo goleador de Brasil en el Mundial. Y, más allá del inicio de la leyenda del fútbol, el equipo brasilero presentó una novedad táctica en Suecia 1958: presentó en sociedad el 4-2-4, más precisamente, la línea de cuatro defensores con la aparición de laterales.

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Después, Brasil se quedó nuevamente con el trofeo Jules Rimet en Chile 1962. La Canarinha, al igual que en la pasada edición, ganó su grupo que en esta ocasión estaba integrado con Checoslovaquia, México y España. Y, después, se impuso 3 a 1 a Inglaterra (cuartos de final), por 4 a 2 al local Chile (semifinales) y 3 a 1 a Checoslovaquia (final). Tras la lesión de Pelé en fase de grupos, Garrincha condujo a Brasil al título con dobletes en cuartos de final y semifinales.

Por otro lado, Brasil contó con la ayuda de un tremendo escritoriazo: Garrincha fue expulsado en semis y terminó pudiendo jugar la final. El crack, uno de los mejores extremos y gambeteadores de la historia del fútbol, fue blanco de muchísimas patadas en el partido con Chile y, al reaccionar contra un rival en una ocasión, vio la roja. Sin embargo, João Goulart, ¡presidente de Brasil!, le escribió una carta a la FIFA y consiguió que el equipo tuviera a su figura en la final.