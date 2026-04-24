Abrió una cadena internacional en Argentina y fue furor con 5 cuadras de cola

Creada en 2013 en Guangzhou, China, Miniso experimentó un crecimiento sostenido a nivel global, alcanzando presencia en más de 110 países y una red de miles de tiendas. Su propuesta, basada en artículos de diseño simple, inspiración japonesa y precios accesibles, logró posicionarse con fuerza entre consumidores jóvenes y en el entorno digital, donde sus productos suelen ganar popularidad.

El desembarco oficial en Argentina implica una inversión cercana a los 50 millones de dólares y un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de 100 locales en cinco años, además de la generación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo. La estrategia incluye tiendas en la vía pública, centros comerciales, aeropuertos y otros puntos de alto tránsito, replicando esquemas exitosos en ciudades como Madrid, París, Nueva York y Ciudad de México.

Cuenta con un stock inicial de 67.000 productos. Dispone de una mesa de temporada con colecciones y versiones inéditas de Snoopy y Hello Kitty, junto a productos de otras licencias como Lilo & Stitch, Ositos Cariñositos y Harry Potter. Para el resto del año, anticiparon el lanzamiento de otras reconocidas licencias.

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Este lanzamiento también marca una diferencia respecto a experiencias previas: aunque existió un local en la peatonal Lavalle antes de la pandemia, desde la compañía aclararon que no pertenecía a su red oficial. La tienda inaugurada ahora representa el inicio formal de sus operaciones bajo estándares internacionales.

Como parte del plan de crecimiento, ya se anunció una segunda sucursal en el DOT Baires Shopping, que funcionará como tienda insignia. Estará ubicada en la primera planta, tendrá unos 500 metros cuadrados y contará con un diseño distintivo, acorde a los locales más representativos de la marca. Su apertura está prevista para mayo, junto con otros proyectos de tiendas de gran formato.

A su vez la marca quiere abrir este año en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar, además de dos tiendas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otros tres shoppings porteños.

La llegada de Miniso se suma así a una tendencia creciente de cadenas internacionales que buscan atraer al público joven mediante experiencias de compra diferentes. La combinación de precios accesibles, estética cuidada y fuerte presencia en redes sociales quedó reflejada en la multitud que copó la calle Florida, en una jornada que dejó en claro el impacto de este modelo comercial en el mercado local.