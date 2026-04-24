Abrió una cadena internacional en Argentina y fue furor con 5 cuadras de cola

El local de firma asiática Miniso se abrió sobre la calle Florida, en la ciudad de Buenos Aires. Desde horas antes del amanecer, las filas comenzaron a formarse en las inmediaciones del local.
La calle Florida fue el foco de atención este jueves por un hecho poco habitual, la apertura del primer local oficial de Miniso en el país. El evento fue masivamente concurrido, especialmente entre adolescentes y jóvenes, que comenzaron a acercarse desde la madrugada y formaron filas que llegaron a superar las cinco cuadras antes de que el comercio abriera sus puertas.
El furor, similar al que en su momento generaron marcas como Decathlon y Victoria's Secret, volvió a evidenciarse con la llegada de la firma asiática. Muchos asistentes optaron por vestir prendas rojas en alusión al color distintivo de la empresa e incluso algunos eligieron atuendos inspirados en personajes de animé, en línea con el perfil juvenil que caracteriza a su público.
La convocatoria no solo respondió a la curiosidad por conocer la tienda, sino también a las propuestas promocionales. Las primeras 200 personas que asistieron vestidas de rojo recibieron regalos, mientras que dentro del local se desarrollaron distintas actividades, como la búsqueda de tickets con premios y el juego “Minuto ganador”, que permitió a los participantes recorrer el negocio durante un minuto y quedarse con todo lo que pudieran tomar.
Creada en 2013 en Guangzhou, China, Miniso experimentó un crecimiento sostenido a nivel global, alcanzando presencia en más de 110 países y una red de miles de tiendas. Su propuesta, basada en artículos de diseño simple, inspiración japonesa y precios accesibles, logró posicionarse con fuerza entre consumidores jóvenes y en el entorno digital, donde sus productos suelen ganar popularidad.
El desembarco oficial en Argentina implica una inversión cercana a los 50 millones de dólares y un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de 100 locales en cinco años, además de la generación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo. La estrategia incluye tiendas en la vía pública, centros comerciales, aeropuertos y otros puntos de alto tránsito, replicando esquemas exitosos en ciudades como Madrid, París, Nueva York y Ciudad de México.
Cuenta con un stock inicial de 67.000 productos. Dispone de una mesa de temporada con colecciones y versiones inéditas de Snoopy y Hello Kitty, junto a productos de otras licencias como Lilo & Stitch, Ositos Cariñositos y Harry Potter. Para el resto del año, anticiparon el lanzamiento de otras reconocidas licencias.
Este lanzamiento también marca una diferencia respecto a experiencias previas: aunque existió un local en la peatonal Lavalle antes de la pandemia, desde la compañía aclararon que no pertenecía a su red oficial. La tienda inaugurada ahora representa el inicio formal de sus operaciones bajo estándares internacionales.
Como parte del plan de crecimiento, ya se anunció una segunda sucursal en el DOT Baires Shopping, que funcionará como tienda insignia. Estará ubicada en la primera planta, tendrá unos 500 metros cuadrados y contará con un diseño distintivo, acorde a los locales más representativos de la marca. Su apertura está prevista para mayo, junto con otros proyectos de tiendas de gran formato.
A su vez la marca quiere abrir este año en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar, además de dos tiendas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otros tres shoppings porteños.
La llegada de Miniso se suma así a una tendencia creciente de cadenas internacionales que buscan atraer al público joven mediante experiencias de compra diferentes. La combinación de precios accesibles, estética cuidada y fuerte presencia en redes sociales quedó reflejada en la multitud que copó la calle Florida, en una jornada que dejó en claro el impacto de este modelo comercial en el mercado local.
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