Un millonario cazador muere tras ser pisado por una estampida de elefantes

Ernie Dosio tenía una gran experiencia cazando animales de gran porte. En una expedición en África, lo pisotearon cinco elefantas con sus crías: “Prefiero no dar detalles, pero todo indica que fue rápido”, señaló el guía que lo acompañaba.
Un empresario estadounidense apasionado por la caza falleció tras ser aplastado por un grupo de cinco elefantes durante una expedición en Gabón, en el centro occidental de África, según informó este viernes el medio DailyMail en su edición para Estados Unidos.
El cazador experimentado Ernie Dosio, de 75 años, dueño de un viñedo en California, se encontraba en la espesa selva de Lope-Okanda, acompañado por un guía profesional.
En esta ocasión no tenía como objetivo a los elefantes, sino a los discretos y difíciles de ver “duikers”, una especie de pequeño antílope. Además, no llevaba armamento adecuado para enfrentar animales de gran tamaño, sino únicamente una escopeta liviana.
A pesar de su amplia experiencia en África y Estados Unidos cazando animales de gran porte, el fatal episodio ocurrió durante una actividad enfocada en el control de especies menores. La cacería tenía como objetivo obtener una recompensa de 30.000 libras esterlinas por un disparo al esquivo y reservado duiker de lomo amarillo.
De manera repentina, mientras avanzaban entre la vegetación, se toparon con cinco elefantas junto a su cría. Los animales, al sentirse en peligro, reaccionaron de inmediato y atacaron a los hombres.
El guía sufrió heridas graves y perdió su rifle en medio de la maleza. Dosio, en tanto, fue embestido y posteriormente pisoteado por los elefantes. “Prefiero no dar detalles, pero todo indica que fue rápido”, señaló el acompañante.
