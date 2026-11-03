"Destellos del Universo", el nuevo libro de Antonio Las Heras

El poemario de Antonio Las Heras, será presentado este jueves 5 de noviembre, a las 18:00, en el salón de actos de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), calle Uruguay 1.371, CABA
Un nuevo libro de Antonio Las Heras acaba de publicarse y en esta ocasión es un conjunto de poemas –que reúne obra de diferentes épocas de su vida– que abordan desde temas de la vida cotidiana hasta interrogaciones sobre la infinitud del Cosmos, la espiritualidad, la naturaleza de la condición humana, el sentido de la vida, sentimientos y emociones.
El prólogo es del periodista y escritor Fernando Sánchez Zinny (miembro de la Academia Argentina de Periodismo) quien, en uno de los párrafos, señala: “Con cierta frecuencia se llega en estas páginas al genuino logro: recuerdos, rostros, lugares, no son ya lo que se dice, sino otra cosa mucho más real: son arquetipos de la vida ansiada, que ese sería el sumun de la poesía, galardón que en ningún modo cabe negárselo a la de Antonio Las Heras, siquiera en ocasiones.”
Y agrega: “Ante todo, muy claramente se advierte en sus poemas esa reincidencia romántica: diseña panoramas y tiene el don de que al dialogar con ellos los convierte en emotivos. Una y otra vez repite esa operación y ese trance reiterado nos lo revela, indudablemente, como un logrado, un maduro poeta: no está sino ante un hecho y no hace sino mencionarlo y esto tan elemental adquiere, en su caso, una dimensión expresiva superior. ”
Carlos Penelas (declarado por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges entre los diez poetas vivientes más importantes) ha expresado que en Destellos del Universo “el autor nos revela el mito personal, ciertos aspectos de una respiración que nos permite pensar en la conciencia que atañe directamente al razonamiento, a la cavilación. Con otras palabras, señala una época colonizada por el bullicio, por el alboroto. Por la desintegración de otras voces, de otros universos. Es esta la razón –a mi entender– que su temática central prioriza la estructura formal. Deja de lado lo emocional, lo sentimental patético.”
Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) expresó: “sigo la trayectoria literaria y poética desde hace décadas; su primer poemario “Humanidad pura” (2017) (con prólogo de la notable intelectual que fue Leonor Calvera y análisis nada menos que de Roberto Alifano quien acompañó a Jorge Luis Borges en tantas travesías literarias) concitó el interés de destacados actores de la cultura tanto Argentina como de España. He recorrido este nuevo conjunto de poemas y puedo asegurar que sorprende por La capacidad de Las Heras para transmitir vivencias que pueden parecer cotidianas pero que, en verdad, son experiencias esenciales que hacen al desarrollo de la condición humana, aún mientras atravesamos este controvertido siglo XXI.”
“Destellos del Universo”, poemario de Antonio Las Heras, será presentado este jueves 5 de noviembre, a las 18:00, en el salón de actos de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), calle Uruguay 1.371, CABA. Con entrada libre y gratuita.