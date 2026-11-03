"Destellos del Universo", el nuevo libro de Antonio Las Heras

Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) expresó: “sigo la trayectoria literaria y poética desde hace décadas; su primer poemario “Humanidad pura” (2017) (con prólogo de la notable intelectual que fue Leonor Calvera y análisis nada menos que de Roberto Alifano quien acompañó a Jorge Luis Borges en tantas travesías literarias) concitó el interés de destacados actores de la cultura tanto Argentina como de España. He recorrido este nuevo conjunto de poemas y puedo asegurar que sorprende por La capacidad de Las Heras para transmitir vivencias que pueden parecer cotidianas pero que, en verdad, son experiencias esenciales que hacen al desarrollo de la condición humana, aún mientras atravesamos este controvertido siglo XXI.”

“Destellos del Universo”, poemario de Antonio Las Heras, será presentado este jueves 5 de noviembre, a las 18:00, en el salón de actos de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), calle Uruguay 1.371, CABA. Con entrada libre y gratuita.