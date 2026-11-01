NOTA AO BRASILFui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo que tudo indica, o Fantástico deste domingo vai exibir uma longa reportagem a meu respeito, sem me dar o direito de resposta. Se o maior grupo de comunicação do Brasil está com MEDO, não tem a menor condição moral de me julgar ou tentar destruir minha reputação.Não sai do Brasil, sai pelo Brasil! Sonhei com a mudança do nosso país para melhor e, no domingo, apenas sete minutos após o anúncio do resultado das eleições já havia uma decisão judicial com medidas cautelares contra mim, com base em mentiras.Doze horas depois e no meio da rua, fui intimado do início da perseguição, ao deixar a casa do Presidente Bolsonaro. Tudo diante do olhar lacrimejado de um pai, com comorbidades, que está condenado a mais de 27 anos de prisão - sem ter cometido crime algum - e que já sofre pela distância de outro filho que não vê há mais de um ano e meio, em função da perseguição ilegal e arbitrária que também sofre.Isso não é democracia e está muito longe de ser um processo judicial justo e imparcial.Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juíz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta.Fui candidato à Presidência enfrentando todo um sistema que quer as coisas continuem como estão no Brasil: ótimas para eles, mas muito piores para você. Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz e deixo uma reflexão: “Não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações a Diretos Humanos.” (Cristiano Zanin, em 7/Ago/2016).Nos próximos dias, vou conversar com grandes veículos nacionais e internacionais. Sem cortes, sem filtro. Quem quiser ouvir, ouvirá o que ninguém mais pode dizer estando no Brasil. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 1, 2026

El excandidato celebró encontrarse en Estados Unidos, donde aseguró que puede expresar sus opiniones sin temor a represalias. También acusó a un magistrado brasileño de haber ordenado un procedimiento policial en su vivienda que, según denunció, incluyó la revisión de pertenencias personales de sus hijas.

El enfrentamiento con la prensa

En otro tramo de su mensaje, Bolsonaro apuntó contra Rede Globo, a la que acusó de haber cancelado una entrevista exclusiva después de que exigiera su emisión completa, sin cortes ni restricciones sobre los temas que podían abordarse.

Según explicó, el programa Fantástico tenía previsto difundir un informe sobre su situación judicial sin ofrecerle la posibilidad de responder a las acusaciones.

“Si el mayor grupo de comunicación de Brasil tiene miedo, no tiene la menor condición moral de juzgarme o intentar destruir mi reputación”, expresó.

El senador llegó el miércoles pasado a Miami después de abandonar Brasil a través de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. Su salida se produjo en medio de la controversia por las medidas judiciales adoptadas tras su derrota electoral.

En el comunicado, Bolsonaro insistió en que durante la campaña enfrentó a lo que describió como un sistema político interesado en conservar el poder. “No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”, afirmó.

También citó una declaración realizada en 2016 por Cristiano Zanin, actual integrante del Supremo Tribunal Federal, acerca de las dificultades para obtener respuestas judiciales eficaces frente a presuntas violaciones de derechos humanos.

Finalmente, anticipó que durante los próximos días concederá entrevistas a medios brasileños e internacionales para presentar su versión de los acontecimientos.

“Sin cortes, sin filtros. Quien quiera escuchar, escuchará lo que nadie más puede decir estando en Brasil”, concluyó.

Las acusaciones del dirigente forman parte de su interpretación de los hechos y no constituyen pruebas independientes de las presuntas irregularidades judiciales ni de los cuestionamientos formulados contra Rede Globo.