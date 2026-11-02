Un mal resultado del republicano puede agitar las propias urgencias internas trumpistas, postergar sus “rescates” a gobiernos amigos y ralentizar sus alianzas internacionales.

Es cierto que las derrotas de los oficialismos son muy comunes en las elecciones de medio término de los Estados Unidos: en 37 de los 41 casos que se celebraron desde 1864, la oposición ganó en la Cámara de Representantes. Incluso muchos presidentes en ejercicio obtuvieron su reelección pese a haber sido derrotados en las legislativas dos años antes. Pasó, por ejemplo, con Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden.

Pero para Trump ese reflejo puede traer peores perspectivas: en 2018 perdió las legislativas y, dos años después, fue derrotado por Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Si bien esta es la última Presidencia a la que Trump puede aspirar -no podría competir en 2028- la posibilidad de que pierda activaría el síndrome del “pato rengo”, es decir, una vulnerabilidad política en sus últimos dos años de mandato, con un poder que se diluye y se escurre entre sus manos. Y con sus enemigos, propios y ajenos, al acecho.

El impacto en la Argentina

Estas elecciones de medio término en los Estados Unidos no sólo tendrán impacto en la principal potencia del planeta sino también en todo el mundo.

Y, en especial, en Argentina, donde el alineamiento incondicional del gobierno de Javier Milei con la Casa Blanca resulta un hecho insoslayable.

Una potencial caída de Trump puede resultar letal para el libertario argentino por la referencialidad política e ideológica que cultiva con el republicano.

Y mucho más después del triunfo de Luiz Inácio “Lula” Da Silva en Brasil (que venció a Flávio Bolsonaro, el aliado de Milei), sumado al enorme interrogante que se abre sobre la continuidad o no de Netanyahu en Israel, luego de unas elecciones en las que quedó muy lejos de los números para formar gobierno.

Asimismo, Argentina llega a 2027 con vencimientos de deuda por unos u$s 27.900 millones y una necesidad de refinanciamiento que excede la capacidad de generación de dólares del superávit comercial.

El equipo económico asegura que las necesidades de financiamiento para 2027 “están cubiertas”. Milei llegó a decir que hay u$s 125.000 millones de colchón. Son cuentas que incluyen el poder de fuego de los Estados Unidos para volver a asistir con el swap.

Así, para los privados, hay un faltante de divisas de entre u$s 13.700 millones y u$s 18.000 millones, aun con un superávit comercial cercano a u$s 30.000 millones. Entre las alternativas aparecen un swap o asistencia de Estados Unidos, un eventual programa ampliado con el FMI y el refinanciamiento de la deuda privada.

Cabe recordar que el Gobierno de Trump intervino en la previa de las elecciones legislativas argentinas de 2025 mediante un swap por u$s 20.000 millones y participación directa del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario. Una derrota republicana que derive en cambios de gabinete o en un reordenamiento de prioridades en Washington sería, según el informe de CEPA, un golpe para el financiamiento que necesita la Argentina.

Lo que se elige

En estos comicios en los Estados Unidos hay 250 millones de ciudadanos habilitados para votar.

De ellos, 39 millones son latinos, constituyendo un peso específico muy fuerte que alcanza al 16% del padrón nacional.

Hasta el sábado habían votado de manera anticipada -vía correo o presencial- unos 48 millones de personas, lo que equivale al 19,2% del total.

Entre los votos anticipados, el 46% correspondió a demócratas registrados, el 31% a republicanos y el 23% restante a independientes y otras categorías.

Una curiosidad fue que entre los que votaron anticipadamente por correo figura Robert Francis Prevost, o sea, el Papa León XIV, quien –como cuando era obispo en Perú- ejerció su derecho desde el Vaticano para elegir autoridades en su país de origen, EE.UU. Será la primera vez que vote un Sumo Pontífice.

Como se mencionó, en esta oportunidad se elige a la totalidad de la Cámara de Representantes, 385 diputados (cuyo mandato dura 2 años). Y un poco más de un tercio del Senado: 35 bancas (sobre 100) entre las que están incluidas dos especiales, las que dejaron vacantes el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (los mandatos de los senadores se extienden por 6 años).

Además, habrá comicios para las gobernaciones de 36 estados (y 3 territorios estadounidenses: Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes) y elecciones legislativas locales. A eso hay que sumar fiscales, sheriffs, representantes de juntas escolares, entre otros cargos.

Pero las miradas van a estar puestas sobre todo en el Capitolio nacional y lo que ocurra con los gobernadores, no sólo por la gobernabilidad a futuro de Donald Trump sino también porque de allí puede asomar el próximo inquilino de la Casa Blanca en el período 2029-2033.

Lo que dicen las encuestas

De acuerdo a los últimos sondeos, los republicanos corren serios riesgos en ambas Cámaras del Capitolio, pudiendo ver diluido el dominio que hoy ejercen.

Es altamente probable que vean escaparse la mayoría que detentan en la Cámara de Representantes: actualmente tienen 218 escaños, a los que hay que sumar un diputado independiente que siempre vota con el oficialismo, contra 214 de los demócratas.

Las encuestas señalan que no le resultará difícil a la oposición quedarse con el puñado de bancas adicionales que necesitan para formar mayoría.

De hecho, según una proyección realizada por la Universidad de Harvard, los demócratas tienen un 94% de posibilidades de obtener la ventaja en ese cuerpo, consiguiendo alrededor de 26 escaños de diferencia.

Hoy la oposición cosecharía alrededor del 54% de los votos nacionales para la Cámara de Representantes.

En tanto, en el Senado la situación puede no resultar tan adversa para Trump: hoy los republicanos cuentan con 53 bancas en la Cámara Alta contra 45 demócratas (que suelen ser respaldados por otros dos independientes).

Hay expertos que señalan que podría ser que el resultado de los comicios del martes 3 de noviembre arroje una paridad 50 a 50 en el Senado y que, con eso, el vicepresidente JD Vance -titular de la Cámara Alta- cuente con el voto de desempate en favor de los republicanos, cobrando un protagonismo central en los dos años que le restan a Trump.

Y fortaleciendo así su figura como potencial sucesor en el Salón Oval, algo que ya lo tiene como favorito en las encuestas, superando a Marco Rubio que aparece segundo entre los virtuales postulantes republicanos.

Por otro lado, la proyección realizada por la Universidad de Harvard señala que existe un 75% de posibilidades de que los demócratas también tomen el control del Senado.

Y que podrían quedarse con 53 bancas en ese cuerpo. Lo que sería un golpe letal para Trump ya que perdería ambas Cámaras.

Sin embargo, en el Senado la disputa parece más pareja y nadie se quiere arriesgar a pronosticar con certeza qué puede pasar porque hay distritos como Kansas, Iowa, Maine, Ohio, Alaska, Michigan y hasta Texas (bastión republicano) donde el final aparece abierto y los sondeos muestran una gran paridad entre los candidatos.

Lo que sí resulta evidente es que la pérdida de al menos uno de los dos órganos legislativos le puede trabar las iniciativas a Trump y él debería recurrir al uso de más “órdenes ejecutivas” (decretos) para gobernar, algo que no es bien visto por amplios sectores de la sociedad y que suele recibir fallos adversos en la Justicia.