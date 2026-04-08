Presentan la biografía de Norberto "Pappo" Napolitano

Libro Pappo (1)

La presentación

El escritor y periodista Edgardo Miller realizó varias consideraciones al momento de presentar el libro ante periodistas y gente del rock nacional, entre ellas, que tuviera lugar en el lugar mismo donde vivió Pappo.

Luego habló el prologuista de la obra, Bob Serafine, señaló que “Pappo fue un músico iluminado y talentoso guitarrista, pero también con una personalidad difícil de llevar, sé muy bien lo que sentía por Patricia, pero también que a lo que amaba lo lastimaba, en más de una oportunidad me llegó a decir Joven (así me llamaba), "dentro de mí viven dos personas, el otro es un loco que se me escapa"

Para Serafine "No era fácil estar en su lugar. Conoció muchas mujeres, pero puedo dar fe que Pato fue un gran amor. Pappo tenía una relación muy complicada con sus parejas, le fue muy complicado aceptar una relación seria. En algunas partes de esta historia, me despertó tristeza, emoción, otra bronca a veces, una persona, no está como debería estar. Tal vez en el fondo el destino, hizo que la historia fuese así. Lo mejor para ambos…”

Por su parte, Claudia Sao explicó que el motivo central que la impulso a hacer este trabajo “fue inmortalizar su historia de amor con el líder de Riff. Además de recaudar fondos para su tarea de rescatista de animales callejeros”.

El escritor y secretario de prensa de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Antonio Las Heras expuso sobre las singulares características literarias que encontró en las páginas del libro Mis años con Norberto Napolitano.

Finalmente el ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Jorge Giorno señaló la importancia de contar con esta obra y recordó los días en que conoció a Pappo así como alguna anécdotas sobre el guitarrista.