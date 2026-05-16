Conversando sobre I Ching con el Premio Nobel de Literatura Mo Yan/ Por Antonio Las Heras.

Durante el discurso de aceptación del Premio Nobel hizo una revelación que tiene mucho sentido recordar ahora. Expresó: “Mi madre era analfabeta, por eso respetaba extraordinariamente a las personas con educación. La vida estaba llena de dificultades, no se podían garantizar las tres comidas regulares del día, pero siempre que le pedía que me comprara algún libro o algo de papelería, me lo compraba. Mi madre era una persona trabajadora, odiaba a los jóvenes perezosos, pero siempre que dedicaba mucho tiempo a leer libros y me olvidaba de trabajar, mi madre me lo perdonaba”. Para agregar que “recibir el Premio Nobel no es una una meta sino un nuevo comienzo.”

El Comité Nobel, al hacerle entrega de la prestigiosa distinción el 11 de octubre de 2012 indicó que le era otorgado debido a “ su estilo único que combina el realismo alucinatorio con relatos tradicionales, historia y la época actual”.

Durante su estadía en Buenos Aires hizo muy interesantes comentarios, tales como:

- “Hace un mes publiqué un nuevo libro de cuentos muy cortos, hoy se cumplen 30 días de publicación y hemos vendido 600.000 ejemplares. A lo largo de estos 14 años no desperdicié mi tiempo y he podido agradecer a mis lectores a través de mi creación literaria”.

- “Leí a Julio Cortázar, La autopista del sur, y los cuentos de Borges. Tras leerlos, me dije: necesito reformar mi forma de narrar”.

El I Ching puede compararse a una brújula

Merced a la gentileza de Alejandro Vaccaro (presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y secretario de cultura de la Fundación El Libro, entidad organizadora de la Feria del Libro de Buenos Aires) pude participar en varias de las actividades de Mo Yan. Todas de gran valía y aprendizaje para mí. En especial los momentos en que pude dialogar con él de manera directa y con tranquilidad. Realmente tenía mucho interés en hacerlo puesto que comprendí que este autor daba una especial atención a ese universo que, en Occidente, conocemos como lo espiritual y lo esotérico. Ese ámbito que se encuentra más allá de los cinco sentidos y al que sólo parecen acercarse la Parapsicología y el legado de Carl Gustav Jung quien, precisamente, se ocupara de la investigación del I Ching. Sobre el I Ching necesitaba yo conversar con este Premio Nobel.

El I Ching, o "Libro de las Mutaciones", es uno de los textos clásicos más antiguos de China, utilizado durante milenios como un oráculo de sabiduría y guía filosófica. Basado en el entramado del yin y el yang. Significa "cambio" o "mutación" y Ching significa "libro" o "canon". De allí que se lo conozca como el "Libro de los Cambios". Los primeros textos son del 1200 a. J. No es que no existiera antes, sino que los maestros que ejercían la ciencia, arte y técnica de la consulta lo tenían memorizado por completo.

De manera tal que –con la colaboración de su traductor– directamente pregunté a Mo Yan que podía decirme sobre el I Ching.

En primera instancia volví a advertir su permanente rostro sereno, con la mirada puesta en un punto fijo lejano, sin que pudiera notarse emoción alguna. Pensó unos instantes hasta que comenzó a señalarme que se trata de un texto donde también se encuentra parte de la historia de China; pero que los 64 hexagramas que lo constituyen y la cantidad de variaciones posibles presentan una forma precisa para que el consultante pueda conocer en qué lugar del camino de su vida se encuentra y cuáles son sus mejores posibilidades así como los peligros y dificultades que puedan presentarse.

Esto, además, agregó, sin dejar de lado todo el aspecto filosófico que hay en las páginas del I Ching. Una herramienta útil y muy valiosa. Es, a la vez, un libro oracular y de sabiduría.

Tras una última pausa, siempre manifestando esa serenidad profunda, me hizo una aclaración específica. Importantísima. “Usando el I Ching se pueden conocer situaciones que habrán de acontecer en el futuro. ” “Y a partir de tal conocimiento encuentra las indicaciones para actuar en el modo correcto.”, agregó.

Si. Con el I Ching es posible conocer el futuro. No como una “adivinación” sino como el resultado del recorrido y posibilidades desde el lugar personal en que se encuentra el consultante. A su manera, el I Ching puede compararse a una brújula.

Nos estrechamos la mano una vez más y agradecí lo transmitido. Mientras me alejaba recordé que los historiadores del tema coinciden en que Mao Tse-Tung tenía expertos con los cuáles consultaba el I Ching cada mañana para tener bien en claro de qué manera debía proceder durante esa jornada y conseguir éxito en lo que se había propuesto.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, filósofo historiador y escritor. www.antoniolasheras.com