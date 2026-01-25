Increíble: Alex Honnold escaló un edificio de 508 metros sin cuerdas ni arneses

El escalador, de 40 años, ya había protagonizado otras grandes conquistas, como "El Capitán" en 2017, una de las paredes rocosas más aterradoras del planeta, en el parque Yosemite.

El video de la etapa final, en la que Alex Honnold logró la hazaña de escalar el Taipei 101.

Sin embargo, el desafío del Taipei 101 era superior a todos los demás, dado que el edificio mide un total de 508 metros. En la primera etapa, Alex Honnold tuvo que superar 113 metros de losa inclinada de acero y dos estructuras metálicas de 4,3 metros, lo que le llevó menos de 20 minutos.

Superado el primer tramo, el escalador tuvo que pasar "las cajas de bambú", que son ocho módulos superpuestos entre los pisos 27 y 90, la parte que más le exigió en cuanto a lo físico. Fueron 274 metros en vertical.

Ya para la parte final, la más peligrosa para los organizadores, Honnold comenzó a escalar la parte superior del edificio con toda la fuerza de sus brazos, en la que tuvo que atravesar por anillos hasta la aguja que tenía como terminación una esfera metálica.

Alex Honnold se convirtió en la primera persona en escalar esta estructura en la modalidad de "Free solo", que consta de subir sin arneses, cuerda, ni red de contención, en la que al mínimo error, no hay vuelta atrás. En 2024, el francés Alain Roberts escaló el Taipei 101 pero con cuerdas de seguridad debido a las condiciones climáticas.

Luego de alcanzar el hito, el estadounidense habló en conferencia de prensa: "El tiempo es finito, la gente debería aprovecharlo de la mejor manera. Si trabajás muy duro... podés hacer cosas difíciles”. Y agregó:"A l empezar, sentí que estaba un poco más nervioso al despegar. Y luego, a medida que subía, me fui relajando cada vez más. Pensé, oh, esto es tan divertido. Quiero decir, por eso lo hago. Fue increíble”.