El Banco Central compró casi US$ 300 millones en la semana

Durante la rueda de este viernes, la entidad monetaria sumó U$S75 millones, dejando el saldo total en lo que va de enero por encima de los US$ 970 millones.

En ese período de quince días hábiles, el Banco Central acumuló US$ 978 millones. Las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, llegaron a los US$ 45.561 millones.

image

La cotización del dólar

El dólar oficial minorista en Banco Nación avanzó $5 a $1.405 para la compra $1.455 para la venta, y el billete verde se vendió a $1.454,56 en bancos, según el promedio que realiza el Banco Central.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio repuntó $3,50 a $1.433, luego tocar el jueves su menor valor desde el 20 de noviembre del 2025. De este modo, anotó una leve suba semanal de $3.

El dominado dólar blue o paralelo bajó $15 en el acumulado de la semana y se ofreció a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.509,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,4%. El dólar MEP cerró a $1.465,95 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.512, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s90.836, según Binance.

Los bonos en dólares encadenan su tercer avance consecutivo este viernes en Wall Street. En este contexto, el riesgo país baja a 527 puntos, el menor valor en más de siete años.

Entre los ADRs, las mayores subas las lidera BBVA, que avanza más de 2%, seguida por Grupo Supervielle, con una mejora superior al 1,5%, y Transportadora de Gas, que también opera en terreno positivo con una ganancia cercana al 1,2%.