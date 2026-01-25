Gustavo Costas, autocrítico tras la derrota de Racing: "Nos faltó mucho"

El experimentado técnico que tiene la Academia no ocultó su enojo delante de los micrófonos: "Mucha bronca, nos costó el partido. El gol de córner y tuvimos la pelota, estuvimos bien, moviéndola de un lado al otro, pero siempre nos faltó llegar con más gente al área. Fue un partido raro. Ellos lo que propusieron les salió diez puntos, porque nos esperaron y de contra nos generaron algunas situaciones de gol porque quedábamos mal parados. Tenemos que levantar la cabeza y pensar en el miércoles".

Costas hizo un análisis del juego de sus dirigidos, que no les dio frutos: “Desbordamos constantemente. Llegábamos fácil, pero la terminábamos mal o no había la gente necesaria dentro del área. Estaba Maravilla (Martínez) y nada más”. Y concluyó: "No me gusta poner excusas, pero no pudimos tener ni un partido de preparación. Pienso que nos faltó mucho. Nos falta mucho todavía para ponernos como queremos todos".

El entrenador también habló del debut de los refuerzos que arribaron a la institución y opinó que a Valentín Carboni "le costó bastante" y que a Matko Miljevic lo vio "bien con la pelota pero le faltó pisar más el área rival y pegarle desde afuera".

Para finalizar con el análisis del partido y ver hacia el futuro, Costas expresó: "Estamos acostumbrados a reponernos rápido. Yenemos un partido difícil con Rosario Central, que es muy buen equipo, y debemos mejorar. Estos partidos son los más difíciles porque no venís con partido, lo que necesitás es partido. Nos viene bien jugar. Confío mucho en este plantel. Descansar, recuperarse bien y jugar el miércoles otra final".

Por último, el entrenador de Racing fue consultado por la situación de Marcos Rojo, y resaltó que el defensor quiere cerrar su carrera en Estudiantes de La Plata: "Eso lo está hablando Diego Milito con Marcos. Es algo que tienen que resolver. El chico se quiere ir a cerrar su carrera a Estudiantes, pero le tiene que quedar algo a Racing”. Y concluyó: "Yo no le cierro las puertas a nadie. Siempre pensamos en el jugador, pero principalmente tenemos la cabeza en Rosario Central".