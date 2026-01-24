La morosidad de las familias creció otra vez y tocó un nuevo máximo desde 2010

Así lo destacó un informe publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), según el cual el nivel de morosidad de las empresas se ubicó en 2,3%.

El relevamiento destacó que “la mora de los préstamos a los hogares subió a 8,8%, un aumento atribuido principalmente al comportamiento mensual de las asistencias destinadas al consumo”. Este crecimiento se dio en paralelo a un incremento en el ratio de irregularidad del crédito al sector privado, que se estableció en 5,2%, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto a octubre.

Los datos se desprenden de un informe que publica el Banco Central de manera semestral. Según el Banco Central, la morosidad de las familias argentina lleva 13 meses consecutivos de incremento.

De acuerdo con los datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año, pasando de 2,6% en noviembre de 2024.

Dentro del segmento de los hogares, el Banco Central marcó una desaceleración en la incorporación de nuevos deudores hipotecarios. En noviembre se registraron 2.486 altas, casi la mitad de las contabilizadas el mes anterior. Y en el acumulado de los últimos 12 meses, el total de nuevos deudores hipotecarios ascendió a 44.000, mientras que la cantidad total estimada de personas con este tipo de crédito se ubicó en casi 177.600, con un aumento interanual del 20,9%.

El desempeño de los préstamos hipotecarios, señaló el BCRA, tuvo lugar "en un escenario de condiciones ligeramente más restrictivas en la oferta crediticia a las familias, acompañado por una disminución en la demanda percibida por las entidades”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Condiciones Crediticias correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

En ese panorama, las previsiones totales del sistema financiero representaron el 97% del saldo de crédito en situación irregular, alcanzando el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado. A su vez, los ratios de liquidez en moneda nacional del sistema financiero disminuyeron a fin de mes. "El coeficiente entre disponibilidades y depósitos -ambos en pesos- se situó en 14,2% en noviembre, (-1,3 p.p. mensual y +4,7 p.p. interanual)", informó la autoridad monetaria en su informe.

La liquidez amplia en moneda nacional del sistema financiero totalizó 35,9% de los depósitos en moneda nacional en el mes (-4,4 p.p. mensual y -8 p.p. interanual), mientras que el ratio de liquidez en moneda extranjera aumentó a 61,9% de los depósitos en esa denominación (+2,3 p.p. mensual y -15,5 p.p. interanual).

"El sistema financiero muestra un nivel significativo de solvencia, cumpliendo holgadamente con los mínimos exigidos por la normativa prudencial", concluyó el informe.