Irán amenazó a Estados Unidos con un ataque "letal" a sus bases militares

La advertencia fue realizada este viernes por el general de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Esmail Kowsari, actual legislador e integrante de la comisión de seguridad nacional y política exterior del Parlamento iraní.

“En caso de que Estados Unidos cometa algún error, sus bases en Asia Occidental serán blanco de ataques”, aseguró Kowsari y confirmó que esas instalaciones figuran entre los principales objetivos militares de Irán.

image

Según el legislador iraní, la respuesta de Teherán sería “letal y disuasoria”, en línea con las advertencias realizadas en los últimos días por otros altos mandos de la Guardia Revolucionaria.

Los altos mandos militares del IRGC coincidieron en que el presidente estadounidense Donald Trump “solo habla” y ha “elegido el camino equivocado” frente a la República Islámica.

Un video transmitido por la emisora estatal mostró al jefe aeroespacial del IRGC, Majid Mousavi; al comandante naval Alireza Tangsiri; y al presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf —excomandante de la Guardia Revolucionaria—, quienes reforzaron el mensaje de advertencia hacia Washington.

Embed

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró el jueves que una “flota enorme” de la Armada estadounidense se dirige a aguas cercanas a Irán, en referencia a movimientos reportados por expertos militares, entre ellos el despliegue del portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque desde el mar de China Meridional hacia el océano Índico y Oriente Medio.

“Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”, afirmó Trump a bordo del Air Force One, mientras reiteraba que Washington mantiene la opción militar sobre la mesa, aunque sin cerrar la puerta al diálogo. “Irán quiere hablar, y hablaremos”, sostuvo el mandatario durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.