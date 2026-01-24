El Gobierno busca apurar el debate de la baja de edad de imputabilidad

El trágico caso del joven asesinado en Santa Fe, en el que están implicados menores de edad, puso otra vez sobre la mesa el debate sobre la disminución de la edad de imputabilidad. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que grabaron el acto. Hoy, dos de ellos están libres”, escribió Bullrich en su cuenta de la red social X y añadió: “La edad no puede ser una excusa”.

La actual jefa del bloque libertario en el Senado también mencionó: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”. Con la nueva configuración del Congreso, donde el oficialismo tiene una posición más sólida que el año anterior, el Gobierno espera que la ley sea sancionada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2014700557353505151&partner=&hide_thread=false Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.



¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026

En mayo del año pasado, después de más de diez reuniones informativas, el oficialismo, con el apoyo de Laura Rodríguez Machado (en ese momento diputada del PRO), logró una primera victoria al dictaminar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece que la edad de imputabilidad se fija en 14 años.

El proyecto también propone medidas previas de penalización para los jóvenes en conflicto con la ley, como procesos de justicia restaurativa, trabajo comunitario y, como último recurso, la privación de libertad con penas de más de diez años de prisión.

La labor de Rodríguez Machado no fue sencilla; tuvo que llevar a cabo negociaciones complejas y hacer concesiones. Finalmente, logró reunir 77 firmas en un plenario de comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda, dejando el tema listo para su tratamiento en el recinto. Sin embargo, el oficialismo decidió no avanzar.

A pesar de que el texto había superado la primera prueba al sortear las cuatro comisiones que sumaban más de 100 diputados de diferentes partidos, no había garantías de votos en el recinto, aunque un sector de Unión por la Patria y el Frente Renovador de Sergio Massa mostraron disposición para apoyarlo.

Pese al tuit de Bullrich, el Régimen Penal Juvenil no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, lo que significa que su discusión podría comenzar recién en marzo, al inicio del período de sesiones ordinarias. Un detalle a tener en cuenta: es importante mencionar que el tema deberá ser tratado desde cero.

Con la finalización de las sesiones ordinarias de 2025, todos los dictámenes, incluido el del Régimen Penal Juvenil, perdieron vigencia. Por eso, Rodríguez Machado se prepara para retomar el tratamiento, que parece que empezará de nuevo en Diputados. Aún no se sabe si se volverá a impulsar el mismo dictamen o si se presentará uno nuevo.