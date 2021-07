AFA confirmó "la posibilidad de jugar con Italia"

A pesar de que la FIFA ya eliminó de su calendario oficial el torneo que enfrentaba a los seleccionados campeones CONMEBOL y UEFA, el aura de Diego Armando Maradona que une a ambos países empezó a cobrar relevancia.

Este martes por la noche, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia se refirió al tema y expresó que "sin dudas ese deseo lo tenemos y si tenemos la posibilidad tenemos que tratar de que se juegue porque va a ser importante para seguir desarrollando este proyecto y porque hay que aprovechar este envión que tiene este grupo y sería una linda oportundad".

"Ojalá que podamos. Yo creo que no tenemos fecha FIFA hace ya casi más de dos años y pico que Argentina no puede jugar un amistoso, ya sea por la pandemia o porque el calendario se ajustó y tenemos que jugar Eliminatorias, pero todos esos partidos dan la posibilidad de ir terminando conceptualmente ideas y que los técnicos vayan viendo diferentes jugadores y esto no lo tuvimos", añadió el dirigente en diálogo con TNT Sports.

Tapia argumentó que mientras en Europa los seleccionados cuentan con mayor rodaje, en Sudamérica no se logran concretar partidos y de ahí la importancia de haber podido organizar la Copa América en el marco de la pandemia.

"Necesitamos jugar, y si está la posibilidad de jugar con Italia no tengas dudas de que vamos a acompañar y si tenemos que llevar adelante alguna gestión, la vamos a hacer", puntualizó el titular de la AFA.

Embed "SI TENEMOS LA POSIBILIDAD DE JUGAR CONTRA ITALIA, LO VAMOS A HACER" ???



Claudio 'Chiqui' Tapia, Presidente de la AFA, señala que se harán las gestiones necesarias para enfrentar al campeón de la Eurocopa.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 13, 2021

Horas después a estas declaraciones, surgió un nuevo rumor: que FIFA ya les habría comunicado a las Asociaciones de Argentina e Italia que reserven una fecha en sus calendarios entre diciembre y enero para jugar un partido.

A diferencia de lo que se habló durante el fin de semana la sede no sería Miami ni New York sino Nápoles, para ponerle un marco acorde a una Copa que podría llevar el nombre de Diego Armando Maradona. ¿Será? Ojalá.