Alexander Albon defendió a Franco Colapinto tras sus últimos accidentes en la F1: qué dijo

"El auto se volvió complicado de manejar hacia el final de la temporada. Yo tampoco tuve un cierre fantástico, y eso no siempre depende del piloto. Creo que el equipo reconoce lo bueno que es Franco”, destacó Albon, en diálogo con el sitio especializado Motorsport.

Los elogios de Albon no terminaron ahí, ya que también valoró la adaptación del argentino a la F1. “Para ser justos, hizo un muy buen trabajo en Bakú y Singapur, y no eran pistas fáciles para conducir. Y luego es simplemente la F1; creo que hemos retrocedido. Aún podías pasar a la Q2 con una vuelta promedio, mientras que más adelante tenías que hacer una gran vuelta para entrar a la Q2, y todo este tipo de cosas distorsiona ligeramente los resultados”, evaluó el tailandés.

colapintoabudhabi3.jpg A bordo del Williams, Colapinto corrió nueve grandes premios de Fórmula 1 y sumó cinco puntos.

En el circuito callejero de Azerbaiyán, Colapinto finalizó octavo y consiguió cuatro puntos, los primeros de un argentino en 42 años en la categoría. Y en el pequeño estado asiático no sumó, pero estuvo a punto de hacerlo, con un 11º puesto que, de no ser por un error del equipo –lo convocó tarde a los boxes–, habría mutado a 10ª.

"Es un piloto fantástico. Subestimé lo rápido que iba a ser cuando llegó. Siento que ha demostrado su valía en la Fórmula 1, y creo que lo veremos de regreso en algún momento”, agregó el tailandés.

Colapinto: "Voy a ser el mejor piloto de reserva"

Después de confirmarse que por el momento no tendrá una butaca durante la próxima temporada, el argentino aseguró que será "el mejor piloto de reserva" de la F1.

En las últimas horas, Racing Bulls confirmó la llegada del franco argelino Isack Hadjar y, con esta noticia, se terminaron de definir los pilotos que competirán en la próxima edición de la máxima categoría del automovilismo mundial.

A partir de este panorama, Colapinto se quedó sin butaca y, con seguridad, será reserva de Williams en la próxima temporada. Sobre esta situación, deslizó en declaraciones radiales: “Se tienen que dar las cosas, tienen que aparecer las firmas en un papel y, hasta que eso no pase por diferentes motivos, no se va a saber. Es duro estar tan estresado todo el tiempo por una decisión que no es tuya y que no tenés nada que ver para que sean las cosas como vos querés”.

“Voy a ser el mejor piloto de reserva que va a haber. Entonces, seguramente que voy a tener una posibilidad si pasa algo. Ojalá que pase y pueda estar manejando el año que viene. Obviamente que uno no elige cuando subir o no a la Fórmula 1 así que hay que estar preparado para cuando se presente la oportunidad” agregó Colapinto.