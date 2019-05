Alfaro y el buen momento de Boca: "Les apreté los huevos a más no poder"

El técnico contó la fórmula que aplicó para pedirle a sus muchachos que dejen todo por el equipo. “Les apreté los huevos a más no poder y siempre me respondieron. Tienen un alma ganadora", soltó Alfaro en conferencia.

Embed "BOCA ES DEPORTIVO GANAR, ESTOY OBLIGADO A GANAR"#90MinutosFOX | La declaración de Gustavo Alfaro sobre el presente del Xeneize. pic.twitter.com/1vkiuHbINN — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de mayo de 2019

Luego, el DT de Boca se metió en el encuentro con Argentinos, por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Superliga. “Podemos perder con Argentinos, pero vamos a dejar la piel. Sabemos lo que estamos defendiendo y tenemos un compromiso. Me gustaría tener la dicha de jugar una nueva final con Boca”.

Y agregó: “Quiero ganar todo lo que compito y siempre es mejor que sea con los méritos. Como nosotros la peleamos y los demás no, le sacan importancia. Tenemos que ganarnos el derecho de tener una semana más de trabajo".

Con respecto al once para enfrentar a Argentinos, el DT fue cauteloso: “Voy a esperar hasta mañana por si hay algún imprevisto, pero no habrá grandes cambios a lo que se vio en la semana. En relación a Wanchope Ábila, seguramente esté en el banco”.

Alfaro y el anuncio de Tevez

Carlos Tevez confirmó que no se retirará del fútbol en diciembre y que desea seguir en Boca para decirle adiós a la redonda con los colores xeneizes. Y Alfaro expresó su alegría por este anuncio del Apache:

"Celebro que Tevez haya dicho que todavía no se retira, significa que está bien y contento. Le pedí que viva todo con mucha intensidad. Como si cada partido, entrenamiento y concentración fuera el último", comentó.

Y cerró: "Ojalá que el día que decida retirarme sea por decisión mía y no que el medio me arroje a los leones para no trabajar más. Tanto a Carlos como al plantel los veo felices. Ellos me dicen que están pasando un lindo momento como grupo".