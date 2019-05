Pablo Pérez: "No fuimos a pedir la cabeza de Holan"

“Son reuniones habituales para encontrar soluciones en la convivencia, en el equipo y en lo institucional. No fuimos a pedir la cabeza del técnico. Sé que no jugamos bien y a través de eso aparecen muchas cosas. Me molesta salir a aclarar todo lo que escucho. Hay cosas extrafutbolísticas que ensucian al fútbol y hay que convivir con eso”, bramó, re caliente, Pérez, en conferencia de prensa.

Luego, se refirió al supuesto desgaste con el DT: “No tenemos problemas con él, eso lo voy a resaltar porque siempre nos meten a nosotros. Sí hay malos resultados y rendimientos bajos. Si ven un desgaste desde afuera (a los periodistas) es problemas de ustedes. Si yo lo sentiría, hablaría con Ariel para solucionarlo. Puede que haya pasado eso como que no”.

¿Se juntaron con un dirigente y le dijeron que no están cómodos con Holan? "Estás totalmente equivocado, la reunión con Yoyo fue algo habitual. Entiendo que Independiente no juega bien y por eso aparecen muchas cosas, pero fue una reunión normal en la que nos sentamos a hablar sobre qué está bien y qué está mal. No sé qué explicación tengo que dejar de esta reunión".

Embed "EL MARTES VAMOS A JUGAR CON TANTA BRONCA, QUE NOS VAMOS A LLEVAR AL RIVAL POR DELANTE"#90MinutosFOX | Pablo Pérez se refirió a la revancha ante Rionegro Águilas tras la derrota en Colombia. pic.twitter.com/6eJqtrweGQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 24 de mayo de 2019

Más tarde, Pérez intentó minimizar la reunión caliente de este viernes catalogándola como algo normal. “No tuvimos solamente dos reuniones, fueron seis o siete con Ariel. Siempre puntualizando errores e intentando mejorar. Planteamos problemas y soluciones. Será que se habla de la continuidad del técnico por el tiempo que lleva en el club. Eso pregúntenselo a los dirigentes. Nosotros somos 40 y obviamente no nos llevamos bien entre todos, ya que algunos tienen más afinidad con otros", añadió.

Y continuó: "No estamos bien como para no tener una charla, y sentarnos como hombres civilizados. No estamos bien adentro de la cancha y charlamos para ver qué se puede mejorar. Hablamos de distintas cosas".