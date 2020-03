Alfaro y el desgaste de ser DT de Boca: "Entré con 56 años y me fui con 82"

Lechuga, que como tanto quería ya recuperó su vida personal, criticó duramente el trato que tuvieron con él porque siente que le "faltaron el respeto como a ningún otro entrenador en la historia de la institución".

¿Por qué? Según Alfaro: "Seguramente será porque no tengo periodistas amigos. Lo que pasa es que yo nunca hice lobby para dirigir en ningún lado y tampoco en Boca, porque al club llegué porque me convocó Nicolás Burdisso, que era el manager. En algún diario publicaron cosas que no eran ciertas y mi familia sufrió mucho. Hubo cosas que mi familia las sufrió. Situaciones que se sacaron de contexto, que se cambiaron".

Y ahí le tiró a Carlos Tevez, que terminó diciendo que Alfaro no le daba confianza: “Me desilusionó, porque fue el jugador al que más respeté”, bramó en Tyc Sports. Y siguió con su descargo: "Fue el único que supo cuando no iba a jugar y era por respeto a su trayectoria. Le dije que era el último ídolo en actividad y que en este tiempo de reconstrucción era muy importante, pero que no le podía garantizar la titularidad".

Para cerrar el tema del enojo de Tevez, Alfaro aclaró: "Él sabía que iba a ser suplente. Tengo los videos del entrenamiento previo y se ven los equipos. Para mí, faltar el respeto es otra cosa. Es hacer pública una charla que tuvimos en confianza”.

ADEMÁS

Es oficial: se para el fútbol argentino por el coronavirus

El fútbol, lejos de la burbuja

La medalla, y la conducción de Angelici

Alfaro se refirió al título que ganó Boca con el equipo que le dejó armado a Russo, pero no se atribuyó el logro: "Creo que tampoco sería justo que vaya al club a retirar la medalla que ganó el equipo en la Superliga, porque el título lo consiguieron los jugadores", resaltó.

Y destacó el llamado de algunos jugadores: "Después de salir campeón con Miguel Russo algunos jugadores me llamaron. Pero la verdad que el reconocimiento de Russo, Carlos Tevez y Julio Buffarini me sorprendió a medias, ya que uno a veces espera esas cosas de los demás".

Por último, Alfaro le dedicó unas palabras al entonces presidente Daniel Angelici y a su conducción: "Angelici fue un muy buen presidente de Boca".

Alfaro se encuentra en periodo de cuarentena después de celebrar el cumpleaños de su hija en Estados Unidos.