Almeyda: "Si alguno duda lo que siento por River, se puede ir a la de su madre"

Después de la polémica que se armó por la duda que planteó con la posibilidad de ser el técnico de Boca, Matías Almeyda apareció en escena para contestarle a todos los que lo criticaron: "Si alguno duda lo que siento por River, se puede ir a la de su madre", bramó el ex millonario.

"El que duda que le entregué el alma y la vida a River, no merece ni que se lo explique. Cada uno es libre y piensa lo que quiere. Yo he demostrado fidelidad a River con mis declaraciones y hechos. Siendo hincha de River, ¿cómo voy a dirigir a Boca? No está dentro de mis pensamientos, no se me pasa por la cabeza. Si alguno duda sobre lo que siento por River, se puede ir a la de su madre", fue la frase completa del ex DT de River, y actual técnico de San José Earthquakes en declaraciones a Presión Alta.

Más tarde, Almeyda agregó: "Aclaré mil veces que a Boca no lo dirigiría. Mi amor por River es incondicional. Yo no soy de la cuna: yo me hice solito hincha de River. De chico era de otro equipo, pero no tengo por qué decirlo".

¿Cuál fue la polémica? Al Pelado Almeyda le preguntaron si se sentaría a escuchar una oferta de Boca, y su respuesta fue: "No sé...".