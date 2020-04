Ameal recordó que Pavón puede volver

"La opción de compra del Galaxy por Pavón vence en junio y ellos deberán tomar una determinación. Esperemos a ver lo que pasa. Si no, en diciembre el jugador volverá porque es nuestro", indicó Ameal en diálogo con radio Cooperativa.

Pavón, de 24 años, tiene una opción de compra por 20 millones de dólares y en el contexto de la pandemia de coronavirus, que generó el cese de actividades deportivas en el mundo, el equipo estadounidense analizará si la ejecuta o no.

El delantero llegó a Boca en 2015 y logró cuatro títulos con el Xeneize: tres campeonatos de Primera División y una Copa Argentina.

Por otra parte, Ameal insistió que no reducirán los sueldos de los jugadores por los efectos económicos de la pandemia: "No creo que sea lo mejor. Atrasaremos algunos pagos. Todavía no sabemos cuándo volverá el fútbol, los entrenamientos seguro se retomen de una manera distinta".

Por último, Ameal lamentó que el parate "cortó el envión" que tenía el equipo tras adjudicarse la Superliga Argentina de Fútbol y desacreditó las versiones sobre el posible arribo del delantero uruguayo Edinson Cavani, próximo a salir del París Saint Germain de Francia."Cavani es un gran jugador, pero Boca tiene un muy buen plantel", valoró.