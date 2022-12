Ancelotti: "No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'"

"Es difícil decirlo. Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. Su carrera sigue con un Mundial ganado, pero el mejor de la historia, sinceramente, no lo sé. No es tan justo decirlo", comenzó su relato durante una conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Valladolid, por la fecha 15 de La Liga de España.

"Cada época tiene, ha tenido y tendrá jugadores muy fuertes, muy importantes. Decir que ha sido el mejor de la historia no saldrá de mi boca", indicó.

Antes de ser técnico, Carletto vistió la camiseta del Milan con el que enfrentó y "sufrió" como rival a Maradona, quien por entonces jugaba para el Napoli.

"He disfrutado de tantos jugadores buenos: tengo al Balón de Oro (Karim Benzema), que lo veo cada día entrenar, esto me ilusiona mucho. Desafortunadamente no vi a (Alfredo) Di Stéfano, he visto a (Diego) Maradona, (Johan) Cruyff. Decir el mejor de la historia, no lo sé", concluyó.

Carlo-Ancelotti.jpg Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, no se la jugó y evitó la polémica en torno a Lionel Messi.

El astro argentino que hizo la mayor parte de su carrera en Barcelona, clásico rival del conjunto madrileño, es el máximo goleador del club catalán, donde conquistó 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

El capitán de la Selección Argentina, además de ganar un Mundial Sub 20, una Copa América, una medalla de oro olímpica, una Finalissima y el Mundial de Qatar con la camiseta albiceleste, también ostenta en sus vitrinas siete Balones de Oro.

Por otra parte, el DT italiano aprovechó la oportunidad para desmentir las versiones periodísticas que lo colocan como uno de los principales candidatos a reemplazar a Tite como nuevo seleccionador de Brasil.

"Desconozco si tienen interés, porque no me han contactado. Lo agradezco, en cualquier caso, pero mi situación es muy clara: estoy feliz en esta aventura y voy a seguir hasta que el Madrid me diga 'se acabó'", señaló.