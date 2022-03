Anuncio de la número uno: Barty deja el tenis a los 25 años

"Hoy es un día difícil y lleno de emociones para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo iba a compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí ayuda a mi buena amiga Casey Dellacqua. Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me da dado y me voy sinténdome orgullosa y realizada por todo lo logrado. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los grandes recuerdos que creamos juntos", dijo Barty, ganadora de tres Grand Slams en su carrera.

Barty agregó que su decisión pasa por una cuestión emocional, ya que se siente "agotada".

"Sé lo mucho que hay que trabajar para sacar los mejor de uno mismo. Ya no tengo eso para mí. Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales y todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo al máximo nivel. Estoy agotada", admitió en una entrevista que subió a su cuenta de Instagram.

Today is difficult and filled with emotion for me as I announce my retirement from tennis. I wasn’t sure how to share this news with you so I asked my good friend @caseydellacqua to help me. I am so thankful for ev.mp4