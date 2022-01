Australia amenaza con deportar a Djokovic si no presenta "pruebas"

"Estamos a la espera de su presentación y de las pruebas que nos proporcione para respaldarlo. Si esas pruebas son insuficientes, no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto", dijo este miércoles primer ministro Scott Morrison, quien amenaza con deportarlo.

En ese mismo sentido se expresó la ministra el Interior, Karen Andrews, en un comunicado: "Si bien el gobierno (regional) de Victoria y Tenis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el gobierno de Australia el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana".

"Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos", enfatizó Andrews al recordar que aquellos que no han recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus deberán demostrar ante las autoridades que no pueden recibir este fármaco por razones médicas para evitar, de ese modo, realizar una cuarentena de 14 días.

"Pasé un tiempo fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a "Down Under" (una forma coloquial de definir a Australia en inglés) con un permiso de exención", había expresado el serbio en sus redes sociales, junto a una foto en la que se lo veía a punto de embarcar.

Por otro lado, la ministra de Deportes del gobierno (regional) de Victoria, Jaala Pulford, aclaró: "Quiero dejar absolutamente claro, como ha sido el caso todo el tiempo, que nadie está ni estará recibiendo un trato especial por ser quien es o por lo que ha logrado profesionalmente", y admitió que esta decisión "es algo que causará malestar a muchos".

Djokovic-Australia.jpg Novak Djokovic venció en la última edición del Abierto de Australia y va en busca de ser el más ganador de Grand Slams de la historia. Archivo.

La firme postura de Nole frente a la vacuna (de no vacunarse y de no revelar si lo hizo o lo hará en algún momento) lo convirtió en un batallador solitario que pone en jaque a países tan estrictos como Australia, donde es imprescindible estar vacunado para ingresar y en el que la cuarentena obligatorio para su población ha sido de las más extensas del mundo.

Es por eso que sus palabras antes de su arribo a Melbourne provocaron indignación en una sociedad harta de cumplir con tantas exigencias y en medio de un rebrote de casos.

El país oceánico registró este miércoles más de 64.000 casos en las últimas 24 horas, marcando un récord por segundo día consecutivo y por tercera vez en la semana luego de haber informado ayer otro de casi 48.000; el récord anterior era del lunes pasado, de más de 38.000.

Queda claro que a pesar de tener sus fronteras cerradas durante más de un año y de las altas exigencias para los visitantes, los casos crecen más allá de la vacunación, y que para el gobierno del primer ministro Morrison el caso de Djokovic es una cuestión más política que sanitaria, ya que expone la fragilidad de la salud ante una pandemia que parece no encontrar un final cercano.

La no presencia del campeón defensor del título dejaría al primer Grand Slam del año sin su principal figuras tras la baja del suizo Roger Federer (lesionado) y con un Rafael Nadal que está retornando de a poco tras ser positivo de coronavirus y de no jugar oficialmente desde agosto por un problema en su pie izquierdo.

Por otra parte, de lograr quedarse con el Abierto de Australia -que se disputará entre el 17 y el 30 de enero- Djokovic superaría con 21 títulos tanto al suizo como al español, nada menos. Pero para saber qué sucederá habrá que esperar los próximos capítulos de esta novela.