Barras de Newell's atacaron a periodistas en pleno partido ante San Lorenzo

El suceso ocurrió luego de que sobre el final del primer tiempo, una persona sobrevuele el campo de juego en parapente y arroje panfletos con cargadas debido a la derrota ante Rosario Central en el clásico de la semana pasada. "Hijo eterno", "Pecho frío" y "+18" fueron algunos de los mensajes, en referencia a la diferencia en el historial entre ambos.

Embed La cargada de Rosario Central en medio del partido de Newell's #LPFxTNTSports pic.twitter.com/sg1LUlfdB6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 4, 2024

Allí, periodistas intentaron capturar el momento cuando fueron agredidos por un grupo de cerca de 20 integrantes de La Banda de la Lepra que cruzaron de la popular a la platea y se infiltraron en la zona de prensa, con el afán de intentar evitar que quede registro de las cargadas, algo insólito teniendo en cuenta que el partido era televisado. De todos modos, algunos plateístas se sumaron a los ataques arrojando botellas desde el sector aledaño.

Embed Incidentes en el sector de periodistas. Si alguien tiene info comente. pic.twitter.com/neFyXBjByh — Pochettinismo (@Pochettinismo74) March 4, 2024

Los trabajadores de prensa denuncian que fueron violentados por los extremistas, que les obligaban a sacarse la ropa buscando tatuajes o prendas que los identifique como hinchas del Canalla. Algunos también comentaron que les robaron o intentaron robar sus pertenencias, que les rompieron los elementos de trabajo, y que recibieron golpes en patota.

A su vez, se habla de una zona liberada de parte de la policía, de la seguridad privada, y hasta de la propia dirigencia leprosa, que no apareció para intervenir y tampoco dio respuestas luego.

"Me agarraron entre varios... Soy estudiante de periodismo, hincha de Newell's desde la cuna, crecí viendo el equipo de Veira, Gallego y Martino y varios más; Hoy cumplía unos de mis sueños, que era cubrir Newell's por primera vez en mi vida como parte de prensa... Me sacaron del sector de prensa para pegarme, insultarme y robarme mis elementos de trabajo. ¿Saben por qué fue todo? Por no tener una camiseta de Newell's mientras hacía mi trabajo...", relató un periodista rosarino identificado como Mauro, en sus redes sociales (@chmau14, el nombre de usuario).

Embed Me agarraron entre varios...

Soy estudiante de periodismo, hincha de newells desde la cuna, crecí viendo el equipo de Vieira, Gallego y Martino y varios más; Hoy cumplía unos de mis sueños que era cubrir Newells por primera vez en mi vida como parte de prensa sigue... https://t.co/LYdQxjiw44 — CHMAU. (M.A) (@chmau14) March 4, 2024

Y agregó: "En ningún momento hice algún gesto ni alusión a nada, sólo hacía mi trabajo periodístico. Hoy pasó de ser el mejor día de mi vida a un calvario. Este hecho me aleja de mi pasión y del lugar que siempre amé de chiquito, y espero que algún día esta locura termine y podamos vivir en paz en este fútbol que se convirtió en un centro de violencia".

En la misma línea, periodistas de TyC Sports también "fueron revisados y atacados, fueron echados del sector, y hubo un intento por robarles la cámara, que terminó con el visor roto, lo cual impidió continuar con el trabajo normal", según revelaron desde el propio medio. A su vez, el camión satelital del VAR también fue atacado y sufrió destrozos luego del gol de Adam Bareiro, que todo Newell's protestó.

Y mientras todo esto pasaba, otro grupo de barras salió en motos a buscar al autor de la cargada, aunque sin éxito. Sin embargo, horas después del hecho, con el partido ya culminado y ya de madrugada, la Policía sí localizó al parapentista y ya hay cuatro detenidos. Otro vergonzoso hecho de violencia en el fútbol argentino, y con la complicidad de quienes deberían evitarlos.