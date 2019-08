"Es una mezcla de sensaciones porque lo que viví en Boca no lo voy a vivir nunca más. No creo que lo vaya a vivir nunca más, pero también contento porque siempre tuve el sueño de jugar en un club importante de Europa. Triste por irme de Boca pero contento por esta chance. No me podía irme sin despedirme de la gente de Boca. Su cariño es impagable. No tengo dudas que voy a volver a Boca", comentó el Pipa, que rompió el silencio en TyC Sports.

Embed BENEDETTO, SOBRE EL POSIBLE BOCA-RIVER DE LA COPA: "ME DA ANSIEDAD DE QUERER JUGAR, EN EL VESTUARIO ESTÁN PREPARADOS PARA ESO"#90MinutosFOX - El "Pipa" respondió ante la pregunta de qué le genera un hipotético superclásico en la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/R0JrVOxX4Q — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 2, 2019

Luego se refirió al run run que marca cierto enojo de la dirigencia xeneize por cómo decidió irse y dejó frases contundentes.

"Yo al presidente de Boca le fui sincero y le pedí que analice esta oferta. Le dije que si le servía a Boca, quería tener la oportunidad de jugar en Europa", explicó.

Luego le consultaron si el presidente se había enojado con él y dijo: "Angelici nunca se enojó conmigo, tengo una excelente relación. En ningún momento se enojó, al contrario... Estoy muy agradecido. Mi salida es un poco gris porque no jugué los últimos dos partidos pero no los pude jugar. No me estoy yendo mal".

Embed "ME EMOCIONÉ Y HUBO LÁGRIMAS EL OTRO DÍA EN LA BOMBONERA, ME HUBIERA GUSTADO TERMINAR JUGANDO COMO NÁNDEZ"#90MinutosFOX - "Tuve la desgracia de desgarrarme contra Atlético Tucumán", explicó el Benedetto. pic.twitter.com/3Ctfupxx7A — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 2, 2019

También preguntaron por su ausencia en los partidos de Copa, por la relación con Carlos Tevez y el trascendido que marcaba un quiebre en la relación entre los goleadores. "Molesta lo que se dice. Por un tema de lesión no se pudo. Si salgo a hablar, es para aclarar. La mayoría de la cosas que se estuvieron son todas mentiras".

Ahí, le preguntaron ¿cuál mentira, si estabas peleado con Tevez?. Y el Pipa soltó: "Sí, jeje. Un montón de cosas...No importa. Acá estoy hablando y no me iba a ir sin despedirme de los hinchas".

Embed "NO TENGO DUDAS DE QUE A BOCA VOY A VOLVER"#90MinutosFOX | Darío Benedetto, quien aseguró que regresará como jugador o hincha al Xeneize. pic.twitter.com/SWCpNDarBW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 2, 2019

Embed "SI NO ERA UN CLUB IMPORTANTE DE EUROPA, NO ME IBA"#90MinutosFOX | Darío Benedetto sobre todas las ofertas que recibió en este mercado de pases y los dos anteriores. pic.twitter.com/HTqhkaL8a8 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 2, 2019

Para cerrar, el Pipa contó lo difícil que es decirle que no a un equipo de Europa: "Es muy difícil decirle que no a los equipos europeos cuando pagan la cláusula. Si no era un club importante no me iba. Los jugadores tenemos sueños y jugar en Europa era uno de esos".