El lateral nacido el 23 de julio de 2004 en la ciudad de 25 de Mayo forma parte de la cantera "xeneize" desde los nueve, y fueron sus buenas actuaciones en las divisiones juveniles las que le permitieron saltar al primer equipo en la jornada de ayer, bajo la dirección de Miguel Russo.

Barco-Mama-Boca.jpg Valentín Barco y su mamá Patricia, una historia de sacrificios.

Pero detrás de su incipiente carrera -ahora como profesional- hay una historia de esfuerzo familiar que tiene como protagonistas a sus padres Patricia y Walter, quienes la dieron a conocer por televisión minutos después del debut. Su mamá no pudo contener las lágrimas e hizo emocionar a periodistas y televidentes con su relato.

Recordó que muchas veces sólo tenía dinero para ponerle GNC al auto y para pagar los peajes que implicaban el viaje desde su casa en 25 de Mayo hasta el predio "La Candela" en San Justo; no le sobraba para darle algo para tomar o comer y Valentín accedía a ir de todos modos a entrenar.

Patricia señaló entre lágrimas que, al salir del predio de Boca, Valentín partía en dos el sandwich que le daba el club como vianda y le decía: "Ma, yo sé que vos tenés hambre también". "Pasamos muchas cosas juntos, los dos solos en la ruta", dijo en diálogo con TyC Sports.

Barco tuvo un debut que estuvo a la altura de las expectativas, mostró personalidad por el lateral izquierdo, con un buen primer tiempo y en el complemento, como el resto del equipo, bajó un poco su nivel.

"Es un orgullo enorme debutar. La vengo peleando desde muy chico. Recién comienzo y ojalá haga una muy linda carrera. Fue todo muy rápido. Pasé de Séptima a Reserva y ahora a Primera. Me fui acoplando con todo. Es un gran cambio en la vida y me da la iniciativa para ir superándome día a día. Todos me apoyaron desde el primer día", declaró tras el partido jugado en Santa Fe.