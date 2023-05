Boca: todas las bajas para recibir a Belgrano de Córdoba

El Xeneize recibirá al Pirata el domingo a las 19 en La Bombonera, y en total, Boca tendrá ¡16 ausencias!, entre futbolistas lesionados, suspendidos, y hasta convocados a la Selección Sub 20 de cara al Mundial Juvenil que se disputará en el país desde el 20 de mayo.

En primer lugar, no podrán decir presente los tres expulsados por la gresca en el Monumental: Nicolás Valentini, 'Equi' Fernández y Miguel Merentiel. Tampoco el capitán Guillermo 'Pol' Fernández y Alan Varela, ya que llegaron a la quinta amonestación y deberán cumplir una fecha de sanción.

Por otro lado, los juveniles Valentín Barco y Lautaro Di Lollo, quienes en las próximas horas se sumarán a la Selección Sub 20, no estarán a disposición hasta que Argentina finalice su participación en la Copa del Mundo juvenil. Y para completar la lista de bajas, los lesionados que ya tenía Boca: Bruno Valdez, Juan Ramírez, Darío Benedetto, Frank Fabra, Exequiel Zeballos, Luca Langoni y Marcos Rojo.

A ellos se les podría sumar Cristian Medina, quien salió reemplazado con molestias ante River, y Luis Vázquez, que fue informado de oficio por "incitar al desorden" tras los incidentes en el Monumental (al igual que Agustín Palavecino) y podría ser sancionado. De hecho, el propio Almirón no podrá sentarse en el banco: también vio la roja en el superclásico.

¿Cómo podría formar Boca con tantas bajas?

Si bien es temprano avizorar una posible formación teniendo en cuenta que faltan seis días para el próximo compromiso, es una certeza que varios de los futbolistas mencionados previamente no estarán a disposición.

De los 16, los únicos que corren con chances de estar son Vázquez, Medina -a la espera de saber si tiene lesión o no- y Fabra, quien recibió el alta médica antes del superclásico aunque no fue convocado. También habría que esperar las evoluciones de Benedetto, Langoni y Zeballos, aunque es más un no que un sí.

En ese contexto, un probable 11 de Almirón podría ser con Sergio Romero en el arco; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra o Agustín Sández en defensa; Martín Payero (volverá tras cumplir su fecha de suspensión), Esteban Rolón y Cristian Medina si se recupera o el paraguayo Óscar Romero en el medio; y Sebastián Villa, Norberto Briasco y Luis Vázquez -si no es sancionado- o Nicolás Orsini arriba.