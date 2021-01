Boca Unidos profundizó la herida de Central

Los goles del equipo que milita en el Torneo Federal A y dirige técnicamente Claudio Marini los marcaron Antonio Medina- ex Central-, de penal, al primer minuto de juego, Gonzalo Ríos a los 25 y Gabriel Ramírez a los 83, este también desde los doce pasos.

Con este resultado, el equipo Canalla quedó eliminado en los 32vos de final de la Copa Argentina por tercera vez en la historia del certamen, ya que en su última experiencia fue derrotado por Sol de Mayo de Viedma y en 2013 cayó ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

La derrota fue un duro golpe para el equipo de Cristian Kily González, que venía de perder la final de la fase Complementación ante Vélez por 3-1, también con dos goles desde los doce pasos. De esta manera, sufrió el cuarto penal en dos partidos jugados.

La victoria marcó el primer compromiso oficial de Boca Unidos en el año, ya que su último encuentro fue el 27 de diciembre de 2020, cuando empató 3-3 en su visita a Juventud Unida de Gualeguaychú y no volvió a jugar por quedar afuera en la zona reválida.

El próximo rival del equipo correntino en 16vos de final de la Copa Argentina será Godoy Cruz de Mendoza, que viene de derrotar a Justo José de Urquiza por 3-1 en primera ronda.

Los otros choques de segunda instancia que ya están confirmados son: Newell’s Old Boys vs Sarmiento de Junín, Talleres (RdE) vs Temperley, Gimnasia de La Plata vs Dock Sud, Colón vs Argentinos Juniors y Laferre vs San Telmo.