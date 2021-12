Campazzo le ganó a los mejores de la NBA y Deck volvió a ver acción

Los Nuggets de Campazzo alcanzaron las 17 victorias frente a 16 reveses y el mérito estuvo dado especialmente porque los Warriors, a los que volverán a enfrentar el jueves desde las 23.30 (de Argentina) en el Ball Arena, de Denver, son el mejor récord de la NBA con un 27-7.

https://twitter.com/TeamFacu7/status/1476031669660495872 Cierren la puerta de atrás que se mete EL BANDIDOOU pic.twitter.com/3e5hzCrzk9 — TeamFacu (@TeamFacu7) December 29, 2021

El duelo estuvo marcado en la previa por el choque entre dos de los mejores jugadores de la temporada: el serbio Nikola Jokic, pívot de Denver, y el base estrella de los Warriors, Stephen Curry.

Curry marcó 23 puntos (fue el goleador del partido) contra 22 de Jokic, pero éste bajó 18 rebotes y el base de los Warriors apenas 4, entregando la misma cantidad de asistencias, una menos que el serbio.

Campazzo, que permaneció en cancha casi 32 minutos (31 con 56 segundos) y estuvo en el arranque del partido y también en el quinteto que lo cerró, anotó 5 puntos, tomó 4 rebotes (uno ofensivo), entregó 7 asistencias, registró 2 robos y colocó una tapa (además tuvo una pérdida y cometió tres faltas personales).

image.png NBA: Campazzo tuvo una buena noche ante Curry

Por su parte Deck, que ve cómo se acerca el 10 de enero, cuando podría ser cortado por los Thunder, ya que no tiene contrato garantizado y no tuvo participación en el equipo desde el pasado 2 de diciembre, cuando su equipo sufrió la derrota por mayor diferencia en la historia de la NBA (73 puntos) ante Memphis Grizzlies, por 152 a 79, contó con la posibilidad de volver a ver acción, y cumplió.

El santiagueño de 26 años jugó 10 minutos y 46 segundos, lapso en el que tuvo un ciento por ciento de efectividad con un triple y un doble convertidos en sus únicos dos tiros de cancha. Y a esos cinco puntos el ex Real Madrid les sumó un rebote defensivo y dos asistencias.

https://twitter.com/teamtortuok/status/1476046899379679237 Desde otro ángulo. Disfruten pic.twitter.com/zbewliJEyf — Team Tortu Deck (@teamtortuok) December 29, 2021

El que no tuvo una buena jornada fue el alero también cordobés Leandro Bolmaro, que por segundo partido consecutivo no saltó a la cancha en los Minnesota Timberwolves, que cayó como local ante New York Knicks por 96 a 88.