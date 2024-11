Checo Pérez más cerca de seguir en Red Bull: cómo afectaría al futuro de Franco Colapinto en la F1

Según detalló Marca, "el equipo de Horner habría dado recientemente el OK a los nuevos patrocinadores del mexicano para el próximo año". Sobre estos sponsors, el medio español reveló que "alguno es muy potente y en Red Bull le han dado el visto bueno para ir haciendo la ropa y los productos de merchandising recientemente. En este sentido, las cuentas están más que claras.

Las marcas que Checo lleva asociadas pagan su salario de más de 10 millones de dólares y dejan una cantidad en las arcas de Red Bull que puede estar rondando el doble, algo similar a los 30 millones de dólares en total".

Esto representaría un gran golpe para la llegada de Colapinto a Red Bull, ya que la posibilidad más clara se le daba en caso de que el mexicano finalmente terminara abandonando dicha escudería.

De esta manera, el único asiento vacío es el del segundo equipo de Red Bull, Racing Bulls, y sería ocupado por el neozelandés Liam Lawson. En caso de confirmarse la continuidad de Pérez, la única opción que le quedaría al argentino para continuar en la Fórmula 1 sería la escudería francesa Alpine.

Para concretar la llegada de Colapinto, Alpine debería dar marcha atrás con el arribo del australiano Jack Doohan, que actualmente es el piloto de pruebas. Según el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, el asesor de Alpine, Flavio Briatore, ve como una opción más prometedora al argentino.

Colapinto debutó a mitad de temporada en la Fórmula 1 para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant y tuvo muy buenas actuaciones, que le permitieron sumar cinco puntos en el campeonato (cuatro por terminar octavo en Azerbaiyán y uno por finalizar décimo en Estados Unidos).

Las últimas carreras de la temporada, que se llevarán a cabo en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, serán una gran chance para que Colapinto termine de demostrar que está a la altura de la categoría.

Los pilotos de la Fórmula 1 contra la FIA por las multas económicas

La Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA) se manifestó en contra de la FIA por las multas económicas que le impusieron a los corredores por insultar y lo hizo a través de un comunicado.

"Como sucede con todos los deportes, los participantes deben respetar las decisiones de los jueces, les guste o no, incluso estén de acuerdo o no con ellas. Los pilotos no son diferentes y lo comprenden completamente. Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en Fórmula 1, la cima del deporte del motor. Son los gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo a los aficionados", arrancó diciendo el escrito.

Asimismo, continuó: "Con respecto a palabras malsonantes, hay una diferencia entre pronunciarlas con la intención de insultar a otros y hacerlo en un ámbito más informal para describir el mal tiempo o referirse a un objetivo inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción".

En este sentido, la GPDA apuntó contra Muhammed Ben Sulayem, mandatario de la FIA: "Instamos al presidente de la FIA a que también considere su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso cuando se refiera a ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Nuestros pilotos son adultos y no necesitan que se les den instrucciones a través de los medios de comunicación sobre temas tan triviales como el uso de joyas o la ropa interior".