El entrenador uruguayo había llegado sobre el final del torneo pasado, y en total solo dirigió 10 partidos en el Sabalero, donde consiguió tres victorias, dos empates y cinco derrotas. En la actual LPF solo suma un punto, justamente por la igualdad en el clásico santafesino. Así, es el primer DT que deja su cargo en esta temporada.

Después del partido contra el Tatengue, había asegurado que "si con 0 puntos tenía fuerza para seguir, con 1 punto me siento Tarzán". Con respecto a esa curiosa frase, bromeó tras ser despedido: "Me sentía Tarzán, pero me bajaron de la liana".

"Dejé de ser el técnico de Colón, en común acuerdo con los directivos, tenía muchas ganas de continuar, de revertir la situación, pero nos fue mal en el arranque del campeonato y los técnicos pagamos los platos rotos. Las incorporaciones llegaron tarde pero se iba armando el equipo. La gente está molesta con los directivos por distintos motivos, pero creo que el equipo mostró otra actitud. Si entraba la de Álvarez (una jugada sobre el final) seguía, es así, si entra seguís y si no, te vas", aseguró en D-Sports.

Además, dejó una polémica declaración sobre Ramón Ábila. “Wanchope es un jugador importantísimo, quizá no está en el mejor nivel físico, pero es un jugador importantísimo. Tuvo un exceso de vacaciones consensuadas conmigo y con la dirigencia, pensamos que iba a venir de otra manera", comenzó diciendo.

Y luego concretó: "Él estuvo en el Mundial y vino al término del Mundial, eso trajo malestar al grupo, que estaba trabajando con 40 grados de calor en Santa Fe, pero son cosas que ya pasaron. Intentó por todos los medios ponerse bien, pero es un jugador muy importante y va a dar sus frutos”.

Néstor Gorosito, el elegido para ser el nuevo DT de Colón

Pipo, de último paso por Gimnasia La Plata, es el favorito de José Vignatti y compañía para tomar las riendas del Sabalero. La dirigencia ya lo contactó y ya habría un acuerdo encaminado, por lo que podría oficializarse en las próximas horas. Otras opciones de la CD son Sebastián Battaglia y la dupla Orsi-Gómez.