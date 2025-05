Carlo Ancelotti fue presentado como DT de Brasil: qué dijo y su primera citación

Y ya anunció sobre su primera citación la ausencia de Neymar: "En esta convocatoria he intentado seleccionar jugadores que estén bien. Neymar salió hace poco de una lesión y ha empezado a jugar. Todo el mundo sabe que es un jugador muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Contamos con él. Desafortunadamente a día de hoy hay jugadores que están lesionados y no pueden venir a la selección".

Luego, agregó: "Brasil tiene muchos jugadores con talento. En el caso específico de Neymar, obviamente contamos con él. El equipo nacional cuenta con él, a su mejor versión. Volvió a Brasil para jugar, para prepararse bien para el Mundial. Tenemos todos el mismo objetivo. Esta mañana hablé con él para explicarle y está totalmente de acuerdo con nosotros".

Además, Ancelotti decidió la vuelta de Casemiro a la Selección. "Es un gran jugador. He tenido la suerte de estar con él y la selección necesita este tipo de jugadores, que tienen carisma, personalidad, talento. Brasil siempre ha tenido mucho talento y en el fútbol moderno hay que agregarlo a él", explicó.

"Este es el calendario del fútbol de hoy. No hay tiempo para entrenar. Creo que el equipo va a estar listo para estos primeros dos partidos, porque son muy importantes para la clasificación al Mundial. He intentado llamar a la convocatoria a jugadores listos, que estén bien, que puedan aportar al equipo", apuntó sobre su primera doble fecha que se dará ante Ecuador y Paraguay.

También habló de la importancia de la relación con los futbolistas: "La relación personal con los jugadores es capaz de sacar algo más de lo que es una relación solo profesional. Me encontré bien con todos. Cada uno tiene su carácter. El brasileño es capaz de elegir cuándo es el momento de hacer las cosas serias y cuándo bromear. Las relaciones personales es algo que tengo muy en cuenta".

"Todavía, después de 40 años, no sé cuál es el sistema para ganar los partidos, pero sé que el sistema debe depender de las características de los jugadores para que ellos jueguen cómodo. Mi idea es aprovechar y disfrutar de la calidad que tiene este país y trabajar para que esta pueda agruparse para un único objetivo: ganar el Mundial", lanzó.

Por otro lado, expresó su confianza en Vinicius y confesó que no tuvo una temporada buena en España: "Vini es un jugador fantástico y muy importante. No ha sacado su mejor versión, pero estoy convencido de que ahora la va a sacar con la selección brasileña. Vamos a jugar como el Real Madrid del año pasado, no como el de este".

Por último, Carletto dejó en claro que sabe la magnitud del seleccionado que va a dirigir: "Brasil me ha llamado porque la historia dice que Brasil es la mejor selección del mundo. Ha ganado cinco campeonatos del mundo, quiere ganar el sexto y me ha elegido a mi para ganarlo. Esa responsabilidad me la tomo con placer".

La primera convocatoria de Ancelotti con Brasil

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG), Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Vanderson (Mónaco), Wesley (Flamengo), Carlos Augusto (Inter)

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Estrasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Delanteros: Antony (Betis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vinicius (Real Madrid)