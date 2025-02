Comenzó el TC 2025: Jonatan Castellano ganó la primera carrera

En su 19° año corriendo en el TC, Castellano cosechó su novena victoria y la primera en cuatro años. Y lo hizo con un Dodge totalmente renovado: con 15 kilos más que el año anterior y unas modificaciones en la composición aerodinámica. De hecho, aprovechó haber largado por el sector externo de la recta principal: estiró la frenada por afuera y superó al Titán de Arrecife en la primera vuelta. Y, desde entonces, marcó el ritmo con el aire limpio.

Sin embargo, eso no quiere decir que le haya sido sencillo. Es que en el relanzamiento en el giro 11 (luego del abandono de Matías Rossi), con Canapino se pusieron chapa-chapa. Pero el piloto estrella del Tomas Abdala Racing fue más fuerte que el ex volante de la IndyCar, nunca soltó la cuerda y se mantuvo en la cima.

Y esa maniobra le permitió a Mariano Werner sumarse a la pelea. El Zorro de Paraná, que ya se había sacado de encima a Julián Santero -el campeón en 2024-, venía volando con récord a bordo de su Ford Mustang. Pero ahí llegó el problema: sufrió una rotura en la caja y se vio obligado a estacionarse en los boxes.

Embed CASTELLANO GANA LA 1º DEL 2025@pincholobe gana el #GPViedmaRUS en la primera fecha del TC #ACTC #TurismoCarretera pic.twitter.com/UvaOzQu0Th — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) February 16, 2025

Desde entonces, la lucha fue solo de dos, ya que el pelotón los seguía bien de lejos, a más de 8 segundos. Y Castellano siempre bancó la parada: dominó en los sectores medios (especialmente en las curvas de media velocidad) y recuperó la diferencia perdida en el principio y el final, donde había más rectas. Al cabo, salvo por una bloqueda sobre el cierre que asustó a todo su equipo, completó una final perfecta y sumó un éxito más que importante.

“Me pasó bien con la aceleración del auto, no tuve oportunidad de defenderme. En el relanzamiento manejó bien, me ganó bien, me quedo con bronca, pero lo importante es que arrancamos bien. Me hubiese gustado ganar, pero no lo pude pasar. Encima el Pace Car me cortó, no hubo degradación. Me voy con mezcla de sensaciones porque perdí la victoria, pero arrancamos bien el año”, analizó Canapino.

Por su parte, Castellano -emocionado- dijo: “Hicieron un trabajo fantástico con la modificación del auto. Vine con un auto firme y fue clave la largada, hice una linda maniobra en la que me favorecí con el viento. Estoy inmensamente feliz, cuesta muchísimo tener un auto para ganar y después de un tiempo pudimos arrancar bien”.