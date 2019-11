La serie, que se disputó en "La Caja Mágica" de Madrid, fue favorable a España, pese a que Argentina había empezado ganando con el single en el que Guido Pella superó a Pablo Carreño Busta por 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-1, luego de 2 horas y 39 minutos de juego.

Sin embargo, España igualó la serie casi con facilidad, debido a que en solo una hora el número uno del mundo, Rafael Nadal, derrotó a Diego Schwartzman por un contundente 6-1 y 6-2.

Todo quedó a definirse en el dobles, donde a último momento el capitán español Sergi Bruguera mandó a Nadal por Feliciano López, para hacer dupla con Marcel Granollers.

El dobles argentino mantuvo a Máximo González y Leonardo Mayer, la misma formación que le había ganado a Chile y perdió con Alemania.

El último punto de la serie de cuartos de final fue para España por 6-4, 4-5 y 6-3, en más de 2 horas y 20 minutos de juego.

Ahora España -que con esta victoria se clasificó a la próxima edición de Copa Davis 2020- se medirá en semifinales con Gran Bretaña, que dejó en el camino a Alemania por 2 a 0.

Pella en una gran remontada, Schwartzman no pudo hacer nada

El bahiense Guido Pella (25 del mundo) debió trajinar mucho para dejar en el camino a Pablo Carreño Busta (27), al que terminó doblegando en el tercer set de manera contundente.

Sin embargo, antes de ello Pella perdió el primer set en tie break, y ganó el segundo por la misma vía, en un resultado en el que estuvo a punto de perder.

En la última manga Pella estuvo firme y seguro en sus golpes y con una actitud ofensiva que le indicó el capitán Gastón Gaudio desde el banco.

"Fue durísimo. Me hizo acordar al partido de semifinales ante Kyle Edmund con Gran Bretaña en 2016. Sabía que mi punto era importante porque después está Rafa . Estuve peleando contra mi esencia de contragolpear porque Gastón (Gaudio) me dijo que, si hacía eso, perdíamos. El primer set me costó más, pero después me acostumbré, pude cerrar el segundo set con el tie break y se me hizo más fácil", explicó el tenista argentino.

Luego llegó el turno del "Peque", pero chocó contra una pared llamada Rafael Nadal y en solo una hora el mallorquín se quedó con el partido por 6-1 y 6-2.

Poco pudo hacer o intentar el argentino para superar a una de las leyendas vivientes del tenis, que estuvo enchufado y sin lugar a dudas.

El dobles fue apasionante, pero con un Nadal tremendo

España arrancó ganando el dobles, porque Nadal desde el arranque estuvo afilado y sólido frente a una dupla argentina que sin embargo le peleó de igual a igual.

El primer set terminó de inclinarse en favor de los locales por 6-4, pero Argentina no había hecho mal las cosas y de hecho mostró algunos argumentos como para poder ir por más.

Así fue que en el segundo set la potencia de Leo Mayer y las variantes de "Machi" González en la red, hicieron que hasta incluso "Rafa" Nadal estuviera erráticos por momentos y un Granollers que se contagió.

Pero para la última parte del partido fue todo al ritmo que quiso Nadal y rápidamente España quebró y se fue 3-0, y a la efectividad española se sumó un poco de imprecisión en Argentina, aunque con mucha altura.

"Un poco en el tercer set hicieron la diferencia, pero la realidad es que ellos tienen a Nadal y cuando lo necesitaron, embocó todo. Fue poquito, no es tan fácil jugar, meterse adentro y estamos contentos igual", expresó Mayer.