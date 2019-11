"Es durísimo jugar la Copa Davis con esta atmósfera y 10.000 españoles en contra. Sabía que mi punto era importante porque está Rafa. Después del primer set no me caí nunca, estuve en contacto con Gastón y fue clave”, relató el tenista a TyC Sports.

Y agregó: “Mi esencia de juego es el contragolpe pero Gaudio me dijo: 'Si vos contragolpeás, perdemos'. Me adapté a lo que me pidió y salió bien. Ahora voy a alentar al Peque. Es el que más cerca estuvo de ganarle a Nadal y nunca se sabe qué puede pasar en Copa Davis”.

Pella, número 25 en el ranking mundial de la ATP, jugó un gran partido ante Carreño Busta (27) en la Caja Mágica de Madrid, sede de las finales de la Davis con nuevo formato, y puso 1-0 en ventaja a los argentinos en la serie al mejor de tres.

El equipo capitaneado por Gastón Gaudio se clasificó como mejor segundo del grupo C (le ganó 3-0 a Chile y perdió por el mismo resultado ante Alemania).

El equipo anfitrión, que tiene como capitán al catalán Sergi Bruguera, reemplazó a su segundo mejor singlista, Roberto Bautista Agut (9), quien jugó ante rusos y croatas, y luego abandonó al torneo debido al fallecimiento de su padre.

