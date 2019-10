Cosecha dispar para los pilotos locales en Oberá

La pista misionera fue el paraíso para el volante Marchesín, que a bordo del Fiat Uno Way que prepara Gastón Lizarraga logró avanzar fuertemente en la final, y en 20 sobrepasos logró acomodarse en el top 10 y arañó el podio de honor de la Clase 2.

Por su parte, el resto de los volantes de la región la pasaron mal: en el Freire Sport del Triángulo de Bernal, con los Chevrolet Corsa, no clasificó Pablo Streitemberger y Franco Fauret cerró 21º. Los quilmeños Martín y Alan Leston padecieron jornada para el olvido, el menor fue excluido y el mayor abandonó, con los respectivos Celta y Corsa.

Al tiempo, la Clase 3 fue otra historia con Cassiano y Fineschi: tanto el berazateguense como el quilmeño fueron a la caza del líder Martín Badaracco, a la postre ganador, pero sin éxito.

"Reptar" padeció con el rendimiento del motor y Tomi no estuvo en sus mejores performances, con lo cual le dieron ventaja a Juan Benedetti y Mauro Salvi, los escoltas del corredor misionero en el podio. Por si fuera poco, Salvi estiró su liderazgo en el certamen, mientras que Cassiano cayó al quinto puesto y Fineschi al séptimo.

"Me perdí una buena cosecha de puntos. Quería ir por los puestos de punta y se nos complicó mucho. Ahora tengo que ir a ganar todo lo que queda a las últimas fechas y esperar el milagro de que los demás no sumen. Estará difícil, pero no imposible", sentenció Cassiano.