"Tengo dos huevos grandísimos para que me peguen lo que quieran. Llevo más de 25 años en el medio, sé cómo son las reglas de juego, más allá de que no las comparto. En los clubes grandes siempre hay quilombo y Racing no es la excepción. Cuando pierdo me voy frustrado a mi casa y tengo una semana de mierda. Ante la sentencia ‘quedaste eliminado con un equipo de una categoría menor' mucho no se puede hacer. Acá se resalta mucho más lo malo que lo bueno, pero yo me quedé con buenas sensaciones. Generamos varias situaciones y erramos muchos goles. No puedo agarrar una ametralladora y matarlos a todos. No fue nuestro día", declaró el entrenador con desazón y bronca, resaltando que “tenía mucha ilusión” con hacer un buen torneo en la Copa Argentina.

Continuando con la línea de la conversación, arremetió con quienes lo “machacan” a nivel personal, recordando en el proceso su paso por Rosario Central y las finales perdidas con el conjunto Canalla. "Si le hago caso a todo lo que se dice. Primero decían que no salía campeón, ahora dicen los de los mano a mano. Ustedes pueden decir lo que quieran. En el fútbol, cuando ganas sos el más vivo y cuando perdés el más boludo. Boludos y hormigas hay en todos lados", manifestó.

Con respecto a lo meramente futbolístico, y palpitando lo que será el debut en la Superliga ante Unión de Santa Fe, se mostró confiado porque "el equipo tiene una idea clara" y confirmó el once, asegurando que “es el equipo que mejor está para jugar”. La Academia saldrá al Cilindro de Avellaneda este viernes desde las 21 horas con: Arias; Pillud, Domínguez, Sigali, Soto; Díaz, Solari, Zaracho, Rojas; López y Cristaldo.

