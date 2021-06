Cristiano Ronaldo se enojó en la conferencia: "¡Beban agua!"

image.png Cristiano Ronaldo se enojó en la conferencia de prensa

Cristiano Ronaldo se refirió unos días atrás a como encara esta nueva competición continental: "Los portugueses pueden esperar lo mismo de siempre: una selección con mucha ilusión y ambición", expresó el delantero de la Juventus de Italia.

"Me siento tan motivado o más que en 2004, en mi primer campeonato de Europa. Somos los vigentes campeones y formamos parte de nuevo del grupo de candidatos a ganar el trofeo. No vale la pena y no sirve de nada prometer títulos ni hacer pronósticos. Lo que puedo prometer es que abordaremos todos los partidos para ganarlos", añadió.