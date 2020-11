Para acompañar el posteo, que por su extensión podría decirse que se trató de una carta de despedida, Dalma eligió una foto muy tierna de su niñez en la que aparece jugando con el Pelusa sentando encima de una pelota y vestido completamente con indumentaria del Napoli.

“¡Ya te extraño pa! ¡Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos! Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido ¡Porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón!”, escribió en referencia a la preocupación del Diez por Claudia y Gianinna.

Y agregó: “Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo!.

Pese a las diferencias que mantuvo en los últimos años con el astro, la actriz remarcó cuál ha sido su postura en los tiempos más difíciles: ser incondicional. “¡Te amo papá! ¡Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quedate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre. Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...”!”.

Hacia el final de la publicación, Dalma dejó una frase emotiva en la que ya se imagina cómo será el reencuentro: “Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... ¡Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! ¡La vida es un ratito así que nos vemos pronto! ¡Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! ¡Te amo para siempre!”.

