“Me gusta más el rock and roll, el fútbol ya está, ya pasó… Es una etapa cerrada”, expresó el ex jugador de Boca mediante un mensaje a la periodista Luciana Rubinska en Fox Sports.

El nombre de Daniel Osvaldo empezó a sonar fuerte en las últimas horas en la ciudad de las diagonales, al ser uno de los posibles refuerzos del equipo de Diego Armando Maradona, tras la lesión de uno de sus jugadores.

El delantero había admitido ayer que no hubo ningún ofrecimiento formal por parte de la dirigencia de Gimnasia.

Por su parte, Osvaldo sostuvo que se cansó del mundo del fútbol, pero al mismo tiempo admitió que es un 'hombre impulsivo' y que podría volver a jugar de forma profesional, y más si se tratase del equipo de Maradona, uno de sus mayores ídolos.

"Me cansó todo el ambiente, estar todo el tiempo en el foco de atención, que cada cosa que hagas sea noticia, la violencia que se vive en el fútbol, sobre todo en Argentina", había dicho no obstante ayer.