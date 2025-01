Del blooper de Franco Armani al nivel del equipo: qué dijo Marcelo Gallardo tras el empate con Platense

De ese y otros temas habló Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. Aquí, las principales del entrenador luego del estreno de River en la Zona B del campeonato local.

-"Los goles accidentales pueden suceder y lo importante es cómo responda a eso. No tengo nada para decirle a Franco. Sólo queda acompañarlo porque esas cosas suceden”.

-"La cancha de Platense siempre nos ha generado algo adverso. Si no tenemos un jugador lesionado, tenés un gol accidental. Ellos se encontraron con el gol y los ayudó a sentirse cómodos".

-“Fue un partido difícil. Intentamos hacer nuestro juego, a veces con control, a veces con más dificultad porque la cancha no estaba para jugar de la manera que nos gusta. Es complejo, el rival juega con el resultado, el espacio, nos faltó un poco más de presencia en el ultimo sector del campo de juego”.

-"El partido se presenta de una manera en la que no podés jugar como te gusta jugar y hay que intentar leer los partidos. Sabíamos que iba a ser así, cerrado, de fricción, de pocos minutos de juego".

riverplatense1.jpg Enzo Pérez, uno de los refuerzos de River que fue titular ante Platense.

-"Nos descolocó un poco el gol, los hizo sentir más fuerte, los favoreció. Nada que no supiéramos que iba a pasar”

-"No involucionamos ni me preocupa. Estamos en proceso de inicio de competencia y aunque no ganamos ni jugamos como hubiésemos querido, vamos a andar bien”.

-"Matías Rojas (autor del gol del empate) está buscando su mejor forma física porque hace mucho no tenía competencia. Viene de una liga, que es muy distinta. Se está acoplando, pero es un jugador muy inteligente que nos da varias alternativas de mitad de cancha hacia adelante".

-"Teníamos dos barreras de frente, era muy difícil meter pases filtrados. Tenemos que habituarnos a jugar también estos partidos, el futbol argentino tiene muchos de estos partidos; si no sabemos jugar, los vamos a padecer. Debemos estar mentalizados que de estos partidos va a haber muchos”.

Después del empate contra Platense en Vicente López, River volverá a jugar el miércoles contra Instituto, a las 21.30, en el Monumental. Y el próximo domingo visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.